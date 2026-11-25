maç özeti

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Unai Emery, hem maçın akışı hem de sonuca ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

emery'nin genel değerlendirmesi:

Emery, rakibin sahadaki baskısı ve taraftar desteğinin oyunu zorlaştırdığını belirtti. İki yıl önce yaptıkları maça atıfta bulunarak bugün de zorlu bir karşılaşma beklediklerini söyledi. Emery, ilk yarıda takımının iyi iş yaptığını, topun daha çok kendilerinde olduğunu ve rakibin geçişlerini durdurabildiklerini ifade etti.

Teknik adamın tespitleri arasında hücumda etkisiz olma ve pozisyon üretmede yetersizlik öne çıktı. İkinci yarıda ise oyunun kontrolünü kaybettiklerini ve rakibin baskısını daha fazla hissettiklerini söyledi. Bir aksiyon sonrası gelen golün ardından karşılaşmanın kırıldığına dikkat çekti.

maçın dönüm noktaları ve hakem kararları:

Emery, Galatasaray'ın ikinci yarıda kazandığı dört kornerden birinde gol bulduğunu ve bu durumun maçın kaderini etkilediğini vurguladı. Gol sonrası zaman yönetimi ve hakem kararlarına değinerek maçın sonuna 5 dakika eklendiğini, bunun kendileri için zorluk yarattığını söyledi.

Hakem yönetimi konusunda sert suçlamalarda bulunmayacağını belirten Emery, yine de hakemin takımına karşı adil davranmadığı görüşünü paylaştı. Bu değerlendirme, maçın psikolojik gidişatını etkileyen unsurlar arasında gösterildi.

sonuç ve önümüzdeki hedefler:

Mağlubiyetin takımın ilk 8 hedefi açısından şansını azalttığını kabul eden Emery, halen pozitif olduğunu ve gelişmeye açık alanları bildiklerini söyledi. Evlerinde oynayacakları maçların önemine işaret eden Emery, performanslarını düzeltip daha çok puan toplamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, takımın bu seviyede rekabet edebilmesi için hangi yönlerde gelişmeleri gerektiğini bildiklerini ekledi.

Emery'nin özeti: İlk yarıda iyi iş çıkardıkları, hücumda eksik kaldıkları, ikinci yarıda daha az domine ettikleri ve hakem kararlarının maçın son bölümünü zorlaştırdığı; bunun sonucunda ise hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray karşılaşmasında hayal kırıklığına uğradığını söyledi.