Bayburt'ta valilik görevinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi. Kararnameye göre Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valiliğine atandı; Bayburt Valiliği görevine ise Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni getirildi.

Resmi kararın kapsamı:

Atama, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle duyuruldu ve il valilikleri arasında görev değişikliğini içeriyor. Kararnameyle Bayburt'ta valilik görevinde resmi bir değişiklik yapılmış oldu.

Yeni valinin görevi:

Yusuf Güni, daha önce Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapıyordu ve kararnameyle Bayburt'un yeni valisi oldu. Atamayla birlikte Bayburt valilik makamında yeni bir dönem başlamış oldu.

BAYBURT’UN YENİ VALİSİ YUSUF GÜNİ OLDU