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Garaj rampasından çıkan araç bankta oturan iki genci yaraladı

Eskişehir Odunpazarı'nda garajdan çıkan 26 AEN 981 plakalı otomobil rampada kontrolden çıkıp bankta oturan 17 yaşındaki iki çocuğa çarptı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Garaj rampasından çıkan araç bankta oturan iki genci yaraladı

kaza anı ve yer:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Türe Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 78 yaşındaki sürücünün kullandığı 26 AEN 981 plakalı otomobil, apartman garajından çıkarken rampadan yükseldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki bir bankta oturan çocuklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bank kırıldı, araç rampadan çıkmaya devam ederken olay anında çevrede kısa süreli panik yaşandı.

yaralılar ve müdahale:

Kazada 17 yaşındaki iki çocuk bacaklarına aldıkları darbe nedeniyle yaralandı; çocuklar genel olarak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği ve kanaması olan kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve olay sonrası:

Kazanın ardından sürücüde panik ve baş dönmesi gözlemlendi; çevredeki esnaf yaşlı adama yardımcı olmaya çalıştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE GARAJDAN ÇIKARKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, BANKTA...

ESKİŞEHİR'DE GARAJDAN ÇIKARKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, BANKTA OTURAN 2 ÇOCUĞA ÇARPTI. ÇOCUKLARDAN BİRİSİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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