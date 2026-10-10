Garaj rampasından çıkan araç bankta oturan iki genci yaraladı

kaza anı ve yer:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Türe Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 78 yaşındaki sürücünün kullandığı 26 AEN 981 plakalı otomobil, apartman garajından çıkarken rampadan yükseldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki bir bankta oturan çocuklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bank kırıldı, araç rampadan çıkmaya devam ederken olay anında çevrede kısa süreli panik yaşandı.

yaralılar ve müdahale:

Kazada 17 yaşındaki iki çocuk bacaklarına aldıkları darbe nedeniyle yaralandı; çocuklar genel olarak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği ve kanaması olan kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve olay sonrası:

Kazanın ardından sürücüde panik ve baş dönmesi gözlemlendi; çevredeki esnaf yaşlı adama yardımcı olmaya çalıştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE GARAJDAN ÇIKARKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, BANKTA OTURAN 2 ÇOCUĞA ÇARPTI. ÇOCUKLARDAN BİRİSİ HASTANEYE KALDIRILDI.