Protokol sahada: Çorum FK ile yeni sezon hedefleri konuşuldu

Ziyaretin amacı ve değerlendirmeler:

Çorum Valisi Ali Çalgan ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığındaki il protokolü, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK tesislerini ziyaret etti. Kulüp yönetimi tarafından karşılanan heyet ile gerçekleştirilen görüşmede, kulübün yürüttüğü çalışmalar, kısa ve orta vadeli hedefleri ile 2026-2027 sezonu kapsamındaki beklentiler ele alındı.

görüşmede öne çıkan gündem maddeleri:

Toplantıda, Çorum FK yönetimi ile protokol heyeti arasında kulübün devam eden faaliyetleri ve gelecek sezon planları üzerinde karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Ziyaret, yönetim ile yerel yönetim ve kurum temsilcileri arasında iletişimi güçlendirme fırsatı sağladı.

katılımcılar ve teşekkür:

Ziyarette, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz yer aldı. Ziyaretin ardından Çorum FK yönetimi, protokolün nazik ziyaretleri ve kulübe verdikleri destekler için teşekkür etti.

ÇORUM VALİSİ ALİ ÇALGAN, ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN VE BERABERİNDEKİ İL PROTOKOLÜ, ÇORUM FK TESİSLERİNİ ZİYARET EDEREK KULÜP YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ.