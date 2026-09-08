Gaziantep merkezli üç ilde döviz transfer ağına operasyon: 27 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele, suç gelirinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İşlem Gaziantep merkezli olarak Bingöl ve Mardin illerini de kapsayacak şekilde eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Soruşturma çerçevesinde 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin, Gaziantep'te bulunan şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara usulsüz şekilde aktarıldığı tespit edildi. Yapılan eş zamanlı çalışmalarda toplam 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik işlemler yürütülmüş olup bu süreçte 27 şüpheli gözaltına alındı.

Mali tespitler ve el koyma işlemleri:

Gözaltına alınan şahıs ve şirket hesaplarında yapılan incelemelerde, toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği tespit edildi ve bu işlemler sonucunda devletin zarara uğratıldığına ilişkin tespitler MASAK raporlarıyla belirlendi. Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 50 milyon TL tutarında taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Soruşturma ve adli işlemler savcılık talimatları doğrultusunda devam ediyor; gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ile delil incelemeleri sürmekte.

GAZİANTEP MERKEZLİ 3 İLDE YURT DIŞINDAN YASA DIŞI YOLLARLA GETİRİLEN DÖVİZLERİ YURT DIŞINA USULSÜZ ŞEKİLDE AKTARARAK DEVLETİ ZARARA UĞRATAN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYONDA 27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.