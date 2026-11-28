Gaziantep'te çarşı hareketliliği:

Gaziantep'te hafta sonu, kentin tarihi çarşıları ve sokakları yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere kent merkezindeki tarihi noktalar hafta sonu boyunca canlı kaldı. Yerli halkın yanı sıra İstanbul, Yozgat ve Trabzon gibi farklı illerden gelen ziyaretçiler de bölgenin kültürel dokusunu deneyimlemek ve alışveriş yapmak için çarşıları dolaştı.

Yoğunluk sadece turistik bir hareketlilik yaratmakla kalmadı; alışverişin canlanması, kentin ticari yaşamına ve sokak ekonomisine doğrudan yansıdı. Tarihi sokaklarda gezen ziyaretçiler, hem el emeği ürünlere hem de yöresel gıda maddelerine ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler ne dedi:

Moda tasarımcısı Sümra Beyaz, kente üçüncü gelişini şu sözlerle özetledi: "Gaziantep’e üçüncü defa geliyorum. Ocak ayında tekrar geleceğiz. Yeme içme için alışverişimizi ve ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz. Antep’in güzel bir yoğunluğu var. İstanbul kadar yorucu değil, buranın daha sade ve tatlı bir kalabalığı var". Bu tür geri dönüşler kentin ziyaretçi profilinin çeşitliliğine işaret ediyor.

Esnafın gözünden yöresel talep:

Çarşılardaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Bayhan Yöresel gibi işletmelerde çalışanlar, hafta sonundaki yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında salça, baharat, sucuk ve Antep fıstığı öne çıktı; ayrıca patlıcan ve biber kurutmalıkları gibi yöresel kurutmalıklar da satışa sunuldu.

Esnafın vurguladığı gibi, bölgedeki hareketlilik ekonomik canlılık yaratıyor: "Hareket olan yerde bereket olur. Vatandaşlar gelsin, alışveriş yapsın. Onlar geldikçe biz de ekmeğimizi kazanıyoruz. Herkesi Gaziantep’e bekliyoruz". Bu sözler, yerel ticaretin turizmle olan doğrudan bağını ve hafta sonu ziyaretlerinin esnaf için önemini özetliyor.

Genel olarak hafta sonu yoğunluğu, Gaziantep'in tarihi çarşılarının hem kültürel hem ekonomik değerini bir kez daha ortaya koydu. Ziyaretçi çeşitliliği ve yöresel ürünlere olan talep, kentin turizm hareketliliğine olumlu katkı sağlıyor.

GAZİANTEP’TE HAFTA SONUNU FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR, KENTİN TARİHİ ÇARŞILARINA AKIN ETTİ.