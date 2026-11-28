Erzurum'da 159'uncu sessiz yürüyüşte birlik mesajı:

Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüşün 159'uncu hafta etkinliğinde Lalapaşa Camii önünde bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüşe başladı.

yürüyüş rotası ve katılım:

Grup Lalapaşa Camii önünden başlayıp Yakutiye Medresesi önünde sona eren kısa ama etkili bir güzergâh izledi. Yürüyüşe ağırlıklı olarak sağlık çalışanları destek verirken vatandaşlar da alanda yer aldı; sessiz yürüyüş boyunca herhangi bir olay yaşanmadı.

açıklamanın içeriği ve vurgu:

Aile Hekimliği Uzmanı Uzman Doktor Muhammet Mutlu grup adına yaptığı açıklamada, Müslümanların ortak vicdanına, coğrafi ve ibadet bağlarına dikkat çekti. Mutlu'nun konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

Onlar biliyorlardı. Kâinatın bizim için mescit kılındığını, İslam coğrafyasının her köşesinde okunan ezanların aynı Rabbe çağırdığını biliyorlardı. Nerede olursa olsunlar Müslüman kardeşlerimizin bizimle aynı kıbleye yöneldiğini, onların üstümüzdeki haklarını biliyorlardı. Biz onların bildiğini bilemedik. Sınırları cetvelle çizenler, bizim cehaletimizden güç alarak aynı kıbleye yönelen kalpleri birbirinden ayırdılar. Aynı vaktin namazından çıktık ama onların namaz kılacak camilerini bombalayanların ürettiği ayakkabıları geçirdik ayağımıza. Bizler sıcak sularla abdest alabilirken, onları hapishanelerde teyemmümle abdest almaya mecbur bırakanların ekmeğine yağ sürdük. Aynı oruca niyet ettik ama onlar iftar etmeden bir sonraki oruca niyet etti, bizse onları oruçlu katledenlerin bize sattığı içeceklerle oruç açtık. Oysa Efendimiz, müminlerin birbirini sevmekte ve birbirine merhamet etmekte bir vücudun azaları gibi olduğunu, biri ağrıyınca diğerinin de onunla birlikte uykusuz kaldığını haber vermişti. O Nebi bize Kudüs’e gitmeyi, gidemiyorsak kandillerini aydınlatmak için yağ göndermemizi emretmemiş miydi? Ne zaman Yahudilerin necis postallarıyla mescidimizi kirletip ateşe verdiğini gördüğümüz hâlde kanalı değiştirip dizimize devam edecek hâle geldik biz? Mescid-i Aksa’da kılınan iki rekât namazın başka yerlerde kılınan bin rekât namaz gibi olduğunu da bize O haber vermemiş miydi? Biz orayı nasıl altın kubbeli tarihi bir mimariden ibaret zannettik? Görmedik, tanımadık, sevmedik, gündemimize almadık

Mutlu'nun konuşmasının ardından grup dua ederek programı sonlandırdı ve alandan sessizce ayrıldı.

ERZURUM’DA HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLAR, İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA DÜZENLENEN SESSİZ YÜRÜYÜŞÜN 159’UNCU HAFTASINDA BİR ARAYA GELDİ.