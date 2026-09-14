Gaziantep'te 680 bin öğrenci sınıflara kavuştu

Gaziantep'te yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ilk ders zilinin çalmasıyla yıllık takvime başladı. Kent genelinde ise 1.760 eğitim kurumunda yaklaşık 680 bin öğrenci ve 36 binin üzerinde öğretmen ders başı yaptı.

Vali Çeber'in değerlendirmesi:

Şehitkamil ilçesi Hasan Katıkçı İlkokulu'nda düzenlenen açılış programına katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Vali Çeber, "Bugün Gaziantep'te bin 760 okulda yaklaşık 680 bin öğrencimiz eğitim öğretim hayatına başladı. Bu güzel öğrencilerimize yaklaşık 36 bin öğretmenimiz bir yıl boyunca yine fedakârca öğretmenlik yapacak," ifadelerini kullandı. Ayrıca Vali Çeber, bu yıl yaklaşık 59 bin birinci sınıf öğrencisinin ilk kez okulla buluştuğunu hatırlattı.

Güvenlik ve ulaşım tedbirleri:

Yeni dönemde okullarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kapsamlı önlemler alındığını vurgulayan Vali Çeber, "Okul güvenliği konusunda bu yıl çok daha hassasız. Hem bizler hem de yerel yönetimlerimiz, bütün planlamalarımız doğrultusunda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı," dedi. Okul çevrelerinin güvenliğine ilişkin çalışmaların yoğunlaştırıldığını ve çocukların okula güvenli ulaşımı için ulaşım düzenlemelerinin uygulandığını belirtti. Vali, sözlerini "İnşallah sorunsuz, sıkıntısız, kazasız ve belasız bir eğitim öğretim yılı geçiririz" diyerek tamamladı.

Yerel yönetimden destek ve öğretmen buluşması:

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Çeber ve Başkan Şahin, öğretmenlerle bir araya gelerek yeni döneme yönelik beklenti ve başarı dileklerini paylaştı.

GAZİANTEP'TE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI İLE BİRLİKTE BİN 760 OKULDA 680 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.