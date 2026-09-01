Gaziantep'te adli yıl açılışı: yeni binalar ve eğitim merkezi öncelik oldu

Gaziantep adli yıl açılış töreni:

Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 adli yıl açılış törenine Vali Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Sinan Sürmelioğlu, Gaziantep Baro Başkanı Av. Bülent Duran, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hakan Uğurlu, hakimler, savcılar, avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali'nin vurguları ve yapılan yatırımlar:

Vali Kemal Çeber, törende adli teşkilata destek mesajı vererek, Bakanlık ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde adli hizmetlerin kalitesini yükseltme çabalarını aktardı. Çeber, Gaziantep'te dava süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların adli hizmetlere daha rahat erişimi için yeni adli binalar, daha iyi çalışma koşulları ve çok sayıda lojman sağlandığını belirtti. Ayrıca kentin ihtiyaçlarına cevap verecek bir Adalet Eğitim Merkezi ile Adli Tıp binası projelerinin öncelikli olduğunu, adli teşkilatın çalışma ortamlarının iyileştirildiğini vurguladı ve adli yılın "sorunsuz, sıkıntısız ve başarılı" geçmesini diledi.

Başsavcı ve belediye başkanının mesajları:

Başsavcı İsmail Karataş, adli yıl için "hepimiz için güzel bir adli yıl" temennisinde bulunurken, yaz kararnamesiyle yeni mahkemelerin açıldığını, savcı ve başsavcı vekili sayısının arttığını ifade etti. Karataş, Adli Tıp binasının tamamlanmak üzere olduğunu, Eğitim Merkezi temellerinin atılmak üzere olduğunu ve merkezin Türkiye'nin en modern eğitim merkezlerinden biri olacağını belirtti. Ayrıca Araban yolu üzerindeki cezaevleri bölgesine yeni cezaevleri yapılacağını ve temelin kısa sürede atılacağını, mevcut cezaevleriyle ilgili kararların da bu süreçten sonra şekilleneceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni dönemin önemine işaret ederek Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu, belediye başkanı olarak kendisi için en önemli konuların güven ve adalet olduğunu söyledi. Şahin, Vali ve Başsavcıya koordinasyon ve organizasyon için teşekkür ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

GAZİANTEP'TE 2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ. GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER(SAĞDA), BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN(SOLDA), GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCISI İSMAİL KARATAŞ(ORTADA).