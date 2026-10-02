Gümüşler’in standından indirilen branda festivalde tepkilere yol açtı

kortejle başlayan festivalde branda tartışması:

Niğde'de kortej yürüyüşüyle başlayan 6. Gastronomi Festivali'nin fuar alanında Gümüşler Belediyesi'nin tanıtım brandasının kaldırıldığı görüldü. Belediye Başkanı Bayram Uzan, brandanın kim tarafından ve hangi gerekçeyle indirildiğinin açıklanmasını istedi.

uzan'ın talepleri ve önceki yıl deneyimi:

Uzan, geçen yıl aynı noktada belediyenin tanıtım brandasının 10 gün boyunca asılı kaldığını hatırlattı ve bu yıl festival öncesinde yerleştirdikleri brandanın alanda bulunmadığını söyledi. Stand ve yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla hazırlanan materyalin kaldırılmasını kabul etmediklerini belirten Uzan, brandanın kimler tarafından indirildiğinin ve gerekçesinin açıklanmasını, ayrıca brandanın hızlı bir şekilde belediyeye teslim edilmesini istedi.

standın içeriği ve birlik çağrısı:

Gümüşler Belediyesi standında coğrafi işaretli Geven balı, Niğde'ye özgü misket elması ve bölgenin önemli değerlerinden alabalık tanıtılıyor. Uzan, Niğde'nin ilçe, belde ve köyleriyle bir bütün olduğunu vurgulayarak festivalin birlik ve beraberlik içinde sürmesi gerektiğini söyledi. Belediye ekibiyle fuar boyunca alanda olacaklarını, vatandaşların kendilerini sadece bir brandayla tanımadığını vurguladı.

sosyal sorumluluk etkinliği:

Festival kapsamında Gümüşler Belediyesi'nin sosyal sorumluluk çalışması da bulunuyor. Başkan Uzan, Filistin'e destek için bin adet balık ekmek satışına hazırlanıldığını ve satıştan elde edilecek gelirin Filistin'e yardım amacıyla gönderileceğini açıkladı. Uzan, tüm ekibin 10 gün boyunca fuarda olacağını ve festivale sahip çıkacaklarını belirtti.

GÜMÜŞLER BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM UZAN