Dolar 49,1757 +0,12%
Euro 55,3551 +0,38%
Bist 12.358,45 -0,69%
Altın Gram 6.614,42 +0,64%
EUR/USD 1,1254 +0,27%
Brent Petrol 98,08 -2,23%
--°

Gaziantep'te çevrimiçi dolandırıcılık şebekesine operasyon: 12 kişi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ve başsavcılık ortak operasyonuyla internet üzerinden sahte satış ve icra vaadiyle 21 kişiyi dolandıran zanlılardan 12'si tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te çevrimiçi dolandırıcılık şebekesine operasyon: 12 kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, son bir ayda internet siteleri üzerinden sahte telefon, çeşitli ev eşyası ilanları ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

İncelemeler sonucunda toplam 21 vatandaşın mağdur edildiği ve zanlıların toplam 2 milyon 607 bin 933 TL para topladığı ortaya kondu.

Yakalanan şüpheliler ve ele geçirilen deliller:

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli belirlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda adreslerde aramalar yapıldı ve çok sayıda dijital materyal ile telefonlara el konuldu.

Adli süreç tamamlanıp şüpheliler adli mercilere sevk edildi; bunlardan 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 35 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler delil niteliği taşırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GAZİANTEP&#039;TE, SON BİR AYDA 21 VATANDAŞI TOPLAM 2 MİLYON 607 BİN 933 TL PARA TOPLAYARAK...

GAZİANTEP'TE, SON BİR AYDA 21 VATANDAŞI TOPLAM 2 MİLYON 607 BİN 933 TL PARA TOPLAYARAK DOLANDIRDIĞI TESPİT EDİLEN 12 ŞAHIS TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaraland...
images

Başakşehir'de ortaokul olayında şüpheli kısa sürede yakalandı
images

Öğrenci hareketi büyüyor: Lens’te 15 yaşındaki genç elini kaybetti
images

Gazipaşa'da hafriyat alanında kol kazası: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

Saksonya-Anhalt'ta tarihi kırılma: AfD'li meclis başkanı göreve başladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi