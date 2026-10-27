Gaziantep'te çocuk kavgası büyüdü: meydan dalaşında bir kişi hayatını kaybetti

Olayın görüntüleri:

Gaziantep'in Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde 24 Ekim akşamı kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, kavganın sokakta çocuklar arasında başlamasını ve kısa sürede ailelerin müdahil olmasıyla büyümesini ortaya koyuyor. Görüntülerde ilk aşamada kadınların birbirine tutunup saç saça mücadele ettiği, daha sonra erkeklerin yumruklaşmaya başladığı anlar net şekilde görülüyor.

Kavgada sopaların kullanıldığı, çatışmanın bir süre sonra silahların da devreye girmesiyle daha sert bir hal aldığı kameraya yansıyor. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, olayın mahalle sakinleri arasında kısa sürede yayıldığı ve ortamdaki gerilimin hızla tırmandığı dikkat çekiyor.

Olayın seyri ve zarar görenler:

İddialara göre çocuklar arasındaki tartışmaya ailelerin dahil olması sonucu çok sayıda kişinin karıştığı sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın meydana geldiği tarih ve yer 24 Ekim, Kıbrıs Mahallesi, Nizip olarak kayıtlarda yer alıyor.

Cenaze, adli tıp işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilerek defnedildi. Yaralılar tedavi altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü, mahallede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre sorumlular hakkında yasal işlemlerin devam edeceğini bildiriyor. Görüntüler, soruşturma kapsamında delil niteliği taşıyor ve olayın başlangıcına dair tartışmaların aydınlatılmasına yardımcı oluyor.

Mahalledeki gerginliğin yatıştırılması ve benzer olayların önlenmesi için yetkililerin aldığı önlemler takip ediliyor; adli süreç ilerledikçe yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN KAVGANIN ÇOCUKLAR İLE KADINLAR ARASINDA BAŞLADIĞI VE DAHA SONRA ERKEKLER ARASINDA DEVAM ETTİĞİ ANLARA AİT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.