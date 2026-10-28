Dolar 49,8328 +0,10%
Euro 55,4822 +0,21%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.502,85 -0,39%
EUR/USD 1,1138 +0,07%
Brent Petrol 111,68 +2,07%
--°

Gaziantep'te kısa süreli sağanak yaşamı aksattı

Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan sağanak, caddeleri göle çevirdi; otoyollarda maddi hasarlı ve yaralanmalı çok sayıda kaza ile küçük çaplı seller oluştu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te kısa süreli sağanak yaşamı aksattı

Sağanağın şehir yaşamına etkisi:

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağışın ardından birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı yerlerde ise küçük çaplı sel görüldü.

Kent merkezinde ve özellikle otoyollarda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası bildirildi; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

etkin bölgeler ve yaşanan sorunlar:

Yağış sonrası göle dönen yollar, sürücülerin görüş açısını ve araç hakimiyetini olumsuz etkiledi. Sokaklardaki su birikintileri yaygınlaşırken, bazı yerlerde yüzey akışları küçük çaplı taşkınlara yol açtı.

Ulaşımın etkilendiği noktalarda trafik yoğunluğu artarken, kazalar sebebiyle zaman zaman geçici trafik sıkışmaları meydana geldi. Yetkili kurumların açıklamaları ve müdahalelerine ilişkin bilgiler henüz detaylandırılmadı.

hava beklentisi:

Kentte yağışın etkisini hafta sonuna kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların ve sürücülerin meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.

KENTİN FARKLI NOKTALARINDA YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ

KENTİN FARKLI NOKTALARINDA YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşaktan düşen mermerler tek şeridi kapattı, tıra idari para cezası
images

Maçka'da yabani hayvan paniği: 184 koyun uçurumdan yuvarlandı
images

İncirliova Hacıaliobası'nda kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi sonucu can...
images

Güzeldere tüneli önünde zincirleme çarpışma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum başkanı Tamer Mandalinci'den cumhuriyetin değerlerini güçlendirme çağrısı

Alanya Belediyespor farklı skorla son 16'ya yükseldi

Isparta'da cumhuriyetin 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı

Malatya'da sağanak kırsalı vurdu, hidroelektrik santrallerinde tahliye yapıldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş