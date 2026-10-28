Gaziantep'te kısa süreli sağanak yaşamı aksattı

Sağanağın şehir yaşamına etkisi:

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağışın ardından birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı yerlerde ise küçük çaplı sel görüldü.

Kent merkezinde ve özellikle otoyollarda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası bildirildi; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

etkin bölgeler ve yaşanan sorunlar:

Yağış sonrası göle dönen yollar, sürücülerin görüş açısını ve araç hakimiyetini olumsuz etkiledi. Sokaklardaki su birikintileri yaygınlaşırken, bazı yerlerde yüzey akışları küçük çaplı taşkınlara yol açtı.

Ulaşımın etkilendiği noktalarda trafik yoğunluğu artarken, kazalar sebebiyle zaman zaman geçici trafik sıkışmaları meydana geldi. Yetkili kurumların açıklamaları ve müdahalelerine ilişkin bilgiler henüz detaylandırılmadı.

hava beklentisi:

Kentte yağışın etkisini hafta sonuna kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların ve sürücülerin meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.

KENTİN FARKLI NOKTALARINDA YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ