Gaziantep'te müstakil evde çıkan yangın ev ağır hasar gördü

olaya müdahale:

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında ekipler öncelikle çevredeki vatandaşların güvenliğini sağladı ve yangının yayılmasını engellemeye odaklandı.

durum ve inceleme:

Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirledi. Ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma ilerledikçe hasarın boyutu ve yangının kaynağına ilişkin bilgiler netleşecek.

GAZİANTEP’TE MÜSTAKİL EVDE KORKUTAN YANGIN