Çorum'un yüksek kesimlerinde beyaz örtü yayılmaya başladı

hava koşulları ve başlangıç:

Çorum'da akşam saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı düşüşüyle birlikte, ilin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Oğuzlar ilçesinin yüksek kesimlerinde görülen yağış, ara ara devam ediyor.

köylerdeki görüntü ve yayılım:

Ara ara süren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtü ile kaplandı. Bölgedeki köylerde oluşan örtü, yer yer kırsal alanların kış görünümünü öne çıkardı.

ÇORUM’DA YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. KAR YAĞIŞIYLA KÖYLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.