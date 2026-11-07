Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Çorum'un yüksek kesimlerinde beyaz örtü yayılmaya başladı

Çorum’da akşam serinliğinde Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı kesimlerinde kar başladı; Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 23:49

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 23:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çorum'un yüksek kesimlerinde beyaz örtü yayılmaya başladı

Çorum'un yüksek kesimlerinde beyaz örtü yayılmaya başladı

hava koşulları ve başlangıç:

Çorum'da akşam saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı düşüşüyle birlikte, ilin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Oğuzlar ilçesinin yüksek kesimlerinde görülen yağış, ara ara devam ediyor.

köylerdeki görüntü ve yayılım:

Ara ara süren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtü ile kaplandı. Bölgedeki köylerde oluşan örtü, yer yer kırsal alanların kış görünümünü öne çıkardı.

ÇORUM’DA YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. KAR YAĞIŞIYLA KÖYLER BEYAZ...

ÇORUM’DA YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. KAR YAĞIŞIYLA KÖYLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da gece başlayan kar yüksek yerleri beyaza çevirdi
images

Boyabat'ta drone ile tespit edilen 3,5 metrelik kaçak kazı bölgeyi tehlikeye att...
images

Kar yağışı Ahmetusta Geidi'nde ulaşımı sekteye uğrattı
images

Bolu'da akşamın beyazı: kent merkezinde lapa lapa kar sevinci

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

virajı alamayan otomobil refüjü aşarak ters döndü

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Kastamonu'da gece başlayan kar yüksek yerleri beyaza çevirdi

Ceyhan kara yolunda akşam çarpışması: traktöre çarpan otomobilde 4 yaralı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı