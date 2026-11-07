Çameli'nin geçmişten gelen lezzetleri Elmalı'de yeniden hayat bulacak

etkinlik ve yayın bilgileri:

Denizli’nin Cittaslow unvanlı ilçesi Çameli, 8 Kasım 2026 Pazar günü bir dizi tanıtım ve etkinlikle yöresel mutfağını öne çıkarıyor. İlçenin mutfak kültürü önce Teoman Ege ile Lezzetin İzinde programının Çameli bölümüyle TGRT Haber ekranlarında yayınlanacak; program 8 Kasım Pazar günü saat 11.15te ekrana gelecek. Ardından aynı gün Elmalı Mahallesi Sosyal Tesislerinde düzenlenecek Çameli Gastronomi Şöleni ile lezzetler yerel katılımcılar ve misafirlerle buluşacak.

program akışı ve gösterim:

Gastronomi Şöleni kapsamında, televizyonda yayımlanacak bölümün sinevizyon gösterimi 11.30da Elmalı Mahallesi'nde kurulacak sistemle protokol, gastronomi akademisyenleri, öğrenciler ve vatandaşlarla paylaşılacak. Etkinlik programı çerçevesinde hazırlıklar sabah 09.00'da başlayacak; tadım ise saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

program içeriği ve katılımcılar:

Etkinliğin organizasyonunu Çameli Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve Elmalı Mahallesi ortaklaşa yürütüyor. Yayın ve şölen bölümünde; Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile yapılan söyleşi, Leğen Böreği Yarışması, Elmalı Kadın Kooperatifi çalışmaları, Çameli alabalığı tanıtımı, yöresel müzik ve halk oyunları yer alacak.

Leğen Böreği Yarışması’nda aşçılık hünerlerini sergileyen isimler arasında Fatma Kaplan ve Fatma Sönmez bulunuyor. Yarışmanın jürisinde ise Prof. Dr. Serkan Bertan (Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı), Sevtap Akkan (Çameli Belediye Meclis Üyesi) ve araştırmacı gazeteci Bülent Öztürk yer alacak.

Programda ayrıca Çameli Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Maden, alabalık üretimi ve yerel üretim süreçleri hakkında bilgi verirken; Elmalı Kadın Kooperatifi Başkanı Firdevs Eriş kadın üreticilerin katkılarını anlatacak. Kültürel zenginliği sahneye taşıyacak isimler arasında üç telli bağlama ustası Muhammet Koç ile Masıt Kırığı Oyun Ekibi’nden Zeki Akyol ve Eser Erten bulunuyor.

eğitim ve sektör temsilcilerinin katkısı:

Etkinliğe Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanlığı, Pamukkale Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Fethiye Turizm Okulu öğrencileri, Fethiye Aşçılar Derneği üyeleri ile tanınmış aşçılar katılacak. Gastronomi öğrencileri ve sektör temsilcileri, yöresel yemeklerin geleneksel yöntemlerle hazırlanışını görme ve Çameli mutfak mirasını yerinde tanıma fırsatı bulacak.

geleneksel tariflerin korunması ve sürdürülebilirlik hedefleri:

Şölende hazırlıkların en dikkat çeken yönlerinden biri, 60 yaş ve üzeri kadınlar tarafından gerçekleştirilecek geleneksel yemek üretimi olacak. Sabah saatlerinde mahalleli kadınlar, geçmişten gelen tarifleri kuzine sobaları üzerinde pişirerek sunacak; bu uygulama hem pişirme tekniklerini hem de tarif aktarımını görünür kılmayı amaçlıyor.

Etkinlik, Çameli’nin Cittaslow kimliğiyle örtüşen yerel üretim, kültürel mirasın korunması ve sorumlu tüketim anlayışını vurguluyor. Ayrıca şölende yer alan çalışmalar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yerel gıda üretiminin desteklenmesi ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Sinevizyon gösterimi ve tadımın ardından, Elmalı Mahallesi’nin tecrübeli kadınları tarafından hazırlanan yöresel yemekler gastronomi uzmanları, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların beğenisine sunulacak. Etkinlik boyunca amaç, Çameli'nin yöresel lezzetlerini tanıtmak, gastronomi turizmini desteklemek ve geleneksel mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak olacak.

Tüm vatandaşlar, 8 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek Çameli Gastronomi Şöleni'ne davet edildi; program akışı hazırlıkların başlaması 09.00, sinevizyon gösterimi 11.30, tadım etkinliği ise 13.30 olarak planlandı.

DENİZLİ’NİN CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) UNVANINA SAHİP İLÇESİ ÇAMELİ, 8 KASIM PAZAR GÜNÜ GASTRONOMİ DOLU BİR GÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. ÇAMELİ’NİN YÖRESEL LEZZETLERİ, KÜLTÜREL MİRASI VE GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜ, ÖNCE TGRT HABER EKRANLARINDA YAYINLANACAK "TEOMAN EGE İLE LEZZETİN İZİNDE" PROGRAMIYLA TÜRKİYE’YE TANITILACAK, ARDINDAN ELMALI MAHALLESİ’NDE DÜZENLENECEK "ÇAMELİ GASTRONOMİ ŞÖLENİ" İLE VATANDAŞLAR VE GASTRONOMİ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞACAK.