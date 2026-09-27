Dolar 48,9764 +0,12%
Euro 55,7431 0,00%
Bist 12.691,49 -1,61%
Altın Gram 6.609,50 -2,86%
EUR/USD 1,1377 -0,15%
Brent Petrol 98,83 +1,43%
--°

Gaziantep'te ölümlü kazanın ardından araçlar çekildi, yol trafiğe açıldı

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda akşam 18.06'da otobüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te ölümlü kazanın ardından araçlar çekildi, yol trafiğe açıldı

Kaza ve bilanço:

Kaza, akşam saat 18.06 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolu, Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile Gaziantep’ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır bir bilanço ortaya çıktı.

Çarpışma neticesinde otomobilde bulunan 2’si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, kazada 16 kişi ise yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapan ekipler ve sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etti ve sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Görüntüler ve iddialar:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak otobüsün şeridine geçtiği ve bu şekilde kafa kafaya çarpışmanın gerçekleştiği anlar yer aldı. Yetkililer, görseller üzerinden olayın dinamizmini ve çarpışma anının seyrini incelemeye devam etti.

Cenazeler ve yolun açılması:

Olayda yaşamını yitiren 1’i bebek, 1’i çocuk, 5’i yetişkin olmak üzere toplam 7 kişinin cenazesi, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından kimlik tespiti ve otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazaya karışan otomobil ile yolcu otobüsü ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından çekicilerle kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Gaziantep&#039;te 7 kişinin öldüğü kazada araçlar yoldan kaldırıldı

Gaziantep'te 7 kişinin öldüğü kazada araçlar yoldan kaldırıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Havaya ateş açtı, sığındığı tamirci dükkanında darp edildi
images

Kına gecesinde havaya ateş: görüntüler jandarmayı müdahaleye sevk etti
images

Gece saatlerinde kaldırım saksılarını deviren kişi görüntülendi
images

Diyarbakır Yenişehir'de rüzgarın etkisiyle çatıda çıkan yangın itfaiye tarafında...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Havaya ateş açtı, sığındığı tamirci dükkanında darp edildi

Kına gecesinde havaya ateş: görüntüler jandarmayı müdahaleye sevk etti

Erzurum'da 53 yıl boyunca orijinalliğini koruyan Alparslan Türkeş'in ilk sahibine ait caprice

Nazilli'de motosiklet kulübüne hayat kurtaran ilk yardım eğitimi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi