Gazze'de eğitimle yeniden kurulan yarınlar konuşuldu

Gazze'de eğitim, çocukluk ve gelecek konuşuldu:

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde başlatılan "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında bir program Düzce Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde düzenlendi ve Her Şarta Öğrenmek: Gazze’de Çocuk, Eğitim ve Gelecek başlığıyla katılımcılarla buluştu.

Programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, akademik birim yöneticileri, akademik ve idari personel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Filistinli öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert programı yönetti; konuşmacılar arasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç ile Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Filistinli öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Basma Almisshal yer aldı.

Çocukluğun psikososyal etkileri:

Programda Prof. Dr. Mustafa Koç, çocukluk döneminin benlik ve kimlik gelişimindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı. Güvenli bir ortamda büyümenin sunduğu istikrar ile savaş gölgesindeki gündelik yaşam arasındaki farkların, çocukların algı, davranış ve ilişki kurma biçimlerini kökten etkilediği aktarıldı. Prof. Dr. Koç, erken yaşta yaşanan kayıp, belirsizlik ve ölümle yüzleşmenin bireylerde uzun süreli psikolojik ve sosyal sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca, savaşın bıraktığı izlerin ileriki nesillere taşınma riski üzerinde duruldu. Konuşmacılar, uzun süre eğitimden uzak kalan çocuklar için gündeme gelen kayıp nesil kaygısını paylaştı ve bu çocukların psikolojik destek, sosyal yeniden entegrasyon ve eğitime erişim açısından öncelikli ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti.

Okulun rolü ve eğitimle toparlanma:

Dr. Öğr. Üyesi Basma Almisshal, okulun yalnızca bilgi edinilen fiziksel bir yapı olmadığını; oyun, arkadaşlık ve güven alanı olarak çocuk gelişiminde merkezi bir işlevi bulunduğunu vurguladı. Eğitim ortamlarının yokluğu veya tahribi, çocukların sadece akademik kazanımlarını değil, sosyal ve duygusal gelişimlerini de olumsuz etkiliyor.

Almisshal konuşmasında, Gazze'de yaşanan zorluklara rağmen çocukların öğrenmeye devam etme çabalarını ve eğitimin toplumun geleceğini yeniden kurmadaki rolünü öne çıkardı. Eğitimin, çocukların umutlarını ayakta tutan, bireysel ve toplumsal dayanışmayı besleyen temel araçlardan biri olduğu belirtildi.

Programda ayrıca, Gazze'deki çocukların eğitime yeniden kazandırılması için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi gereken destek mekanizmalarına işaret edildi. Katılımcılar, güvenli öğrenme alanları oluşturmanın, travma odaklı müdahalelerin ve uzun vadeli eğitim planlarının önemini paylaştı.

Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinliklerinin toplumla bilimsel bilginin buluşmasını amaçladığını hatırlatarak, Gazze ve çocukların konuşulmasının insani bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Program, konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Not: Etkinlik, hem akademik bakış açılarını hem de sahadaki deneyimlerin eğitim politikaları ve destek programlarına yansıtılmasını hedefleyen bir platform olarak değerlendirildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN "GAZZE İÇİN BİLİM KAFE" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ İLE TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BİLİM KAFE PROGRAMLARININ İLKİ DÜZCE MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.