Dolar 48,2943 +0,05%
Euro 55,9671 +0,05%
Bist 13.952,06 -1,95%
Altın Gram 6.785,75 -0,59%
EUR/USD 1,1583 -0,08%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Gazze'de eğitimle yeniden kurulan yarınlar konuşuldu

Düzce Üniversitesi Bilim Kafe'sinde 'Her şartta öğrenmek' temasıyla Gazze'deki çocukların eğitim, travma etkileri ve geleceğe dair ihtiyaçları konuşuldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:53

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazze'de eğitimle yeniden kurulan yarınlar konuşuldu

Gazze'de eğitim, çocukluk ve gelecek konuşuldu:

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde başlatılan "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında bir program Düzce Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde düzenlendi ve Her Şarta Öğrenmek: Gazze’de Çocuk, Eğitim ve Gelecek başlığıyla katılımcılarla buluştu.

Programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, akademik birim yöneticileri, akademik ve idari personel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Filistinli öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert programı yönetti; konuşmacılar arasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç ile Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Filistinli öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Basma Almisshal yer aldı.

Çocukluğun psikososyal etkileri:

Programda Prof. Dr. Mustafa Koç, çocukluk döneminin benlik ve kimlik gelişimindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı. Güvenli bir ortamda büyümenin sunduğu istikrar ile savaş gölgesindeki gündelik yaşam arasındaki farkların, çocukların algı, davranış ve ilişki kurma biçimlerini kökten etkilediği aktarıldı. Prof. Dr. Koç, erken yaşta yaşanan kayıp, belirsizlik ve ölümle yüzleşmenin bireylerde uzun süreli psikolojik ve sosyal sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca, savaşın bıraktığı izlerin ileriki nesillere taşınma riski üzerinde duruldu. Konuşmacılar, uzun süre eğitimden uzak kalan çocuklar için gündeme gelen kayıp nesil kaygısını paylaştı ve bu çocukların psikolojik destek, sosyal yeniden entegrasyon ve eğitime erişim açısından öncelikli ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti.

Okulun rolü ve eğitimle toparlanma:

Dr. Öğr. Üyesi Basma Almisshal, okulun yalnızca bilgi edinilen fiziksel bir yapı olmadığını; oyun, arkadaşlık ve güven alanı olarak çocuk gelişiminde merkezi bir işlevi bulunduğunu vurguladı. Eğitim ortamlarının yokluğu veya tahribi, çocukların sadece akademik kazanımlarını değil, sosyal ve duygusal gelişimlerini de olumsuz etkiliyor.

Almisshal konuşmasında, Gazze'de yaşanan zorluklara rağmen çocukların öğrenmeye devam etme çabalarını ve eğitimin toplumun geleceğini yeniden kurmadaki rolünü öne çıkardı. Eğitimin, çocukların umutlarını ayakta tutan, bireysel ve toplumsal dayanışmayı besleyen temel araçlardan biri olduğu belirtildi.

Programda ayrıca, Gazze'deki çocukların eğitime yeniden kazandırılması için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi gereken destek mekanizmalarına işaret edildi. Katılımcılar, güvenli öğrenme alanları oluşturmanın, travma odaklı müdahalelerin ve uzun vadeli eğitim planlarının önemini paylaştı.

Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinliklerinin toplumla bilimsel bilginin buluşmasını amaçladığını hatırlatarak, Gazze ve çocukların konuşulmasının insani bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Program, konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Not: Etkinlik, hem akademik bakış açılarını hem de sahadaki deneyimlerin eğitim politikaları ve destek programlarına yansıtılmasını hedefleyen bir platform olarak değerlendirildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN &quot;GAZZE İÇİN BİLİM KAFE&quot; ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA...

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN "GAZZE İÇİN BİLİM KAFE" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ İLE TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BİLİM KAFE PROGRAMLARININ İLKİ DÜZCE MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de gözyaşlarıyla uğurlandı: uzman çavuş Fahri Ateş toprağa verildi
images

Şırnak'ta Jirki aşiretinin iki günlük düğününde birlik ve birlik mesajları
images

Samsun’da UMKE saha tatbikatı
images

Hamsu köprüsünde eksik güvenlik telleri yayaları riske atıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

Zile MYO kampüsüne 200 kişilik cami inşası başladı

Söke'de kavşakta meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı