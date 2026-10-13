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Kayseri'de KTO'ya birlik mesajı: yeni yönetim tebrik edildi, hedefler açıklandı

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç ve Hüseyin Okandan başkanlığındaki heyet KTO yönetimini tebrik etti ve başarı diledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'de KTO'ya birlik mesajı: yeni yönetim tebrik edildi, hedefler açıklandı

Kayseri temsilcilerinden KTO'ya tebrik ziyareti

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte bir heyet halinde Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret etti. Heyet, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve oda yönetimini kutlayarak yeni dönem için iyi dileklerini iletti.

Ziyaretin gündemi ve değerlendirmeler:

Ziyarette Kayseri ticaretinin güncel durumu, yürütülen projeler ve yeni dönem hedefleri masaya yatırıldı. Akar, KTO yönetiminin bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmaların takdir edildiğini belirterek Kayseri'nin ülke ekonomisine yaptığı katkılara vurgu yaptı. Akar, dünya ölçeğindeki değişimlerin ticarete etkilerine dikkat çekerek, Kayseri iş dünyasının bu dönüşümleri yakından takip ettiğini ifade etti. Akar, yeni yönetimin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Yönetiminden birlik ve kapsayıcılık vurgusu:

Yeni seçilen başkan Ömer Gülsoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gülsoy, bakanın, büyükşehir belediye başkanının ve il başkanının ziyaretleri ile temennilerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve teşekkür etti. Gülsoy, kurum anlayışlarını "ayrıştırmak yok, birleştirmek vardır" sözüyle özetleyerek, yeni dönemde 30 bine yakın üye temsil ettiklerini ve bu güçle ticaret, ihracat ve istihdama katkıyı artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Toplantıda ayrıca KTO ile yerel yönetimler arasında koordinasyonun önemi, kayıtlı istihdamın artırılması ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi gibi somut hedefler konuşuldu. Heyet üyeleri, Kayseri'de iş birliği ve eşgüdümün sürdürülmesinin hem şehir hem de ülke ekonomisi açısından belirleyici olacağı mesajını tekrarladı.

Ziyaret, karşılıklı tebrik ve iyi dileklerin iletilmesiyle son buldu; taraflar yeni dönemin Kayseri için verimli sonuçlar doğurmasını temenni etti.

TBMM MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, BÜYÜKŞEHİR...

TBMM MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN VE İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN OLUŞAN HEYET; KAYSERİ TİCARET ODASI’NI (KTO) ZİYARET EDEREK YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ÖMER GÜLSOY'U TEBRİK ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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