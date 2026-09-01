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Gebelikte havuz ve denizde enfeksiyon riskine karşı nasıl hareket edilmeli

Gebelikte yüzme faydalıdır; ancak havuz ve denizde hijyen, su sıcaklığı, ıslak mayo ve uzun süre kalma enfeksiyon riskini artırır, dikkat gerektirir.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gebelikte havuz ve denizde enfeksiyon riskine karşı nasıl hareket edilmeli

Gebelikte su aktivitelerinin değerlendirilmesi

Liv Hospital Vadistanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erol Mutlu, gebelerin hijyeninden emin oldukları deniz ve havuzlara güvenle girebileceğini belirtiyor. Mutlu, gebeliğin "hayatın içinde olan bir durumdur, hastalık değildir" yaklaşımıyla yönetilmesi gerektiğini, ancak suyun ve ortamın koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Havuz ve deniz güvenliği:

Op. Dr. Mutlu, havuz hijyeninin hem cilt yoluyla geçen enfeksiyonlar hem de suyun yanlışlıkla yutulması halinde oluşabilecek gastroenterit açısından belirleyici olduğunu söylüyor. Bu nedenle hijyeninden ve klor düzeyinden emin olunan tesislerin tercih edilmesi, ortak kullanım alanlarında dikkat edilmesi ve havuz suyunun yutulmamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Ayrıca uzun süre soğuk suda kalmanın hipotermi riskini artırabileceği, çok sıcak ortamlardan (hamam, sauna, jakuzi gibi) ise gebelikte kaçınılması gerektiği ifade ediliyor.

Enfeksiyon belirtileri ve alınacak önlemler:

Gebelikte vajinal pH, ısı ve nem değişiklikleri nedeniyle vajinal mantar enfeksiyonlarına yatkınlık artar. Mutlu, ıslandığınız mayoyla uzun süre beklemenin mantar riskini yükselttiğini ve bu yüzden sudan çıktıktan sonra kısa sürede kurulanıp mayo değiştirilmesinin önemli olduğunu söylüyor.

Eğer vajinal akıntı, kaşıntı, yanma veya kötü koku gibi bulgular varsa denize ya da havuza girilmemeli; önce jinekolojik muayene olup gerekli tedavi uygulanmalı. Bu belirtiler mevcutken suya girilmesi, enfeksiyonun ilerlemesine veya yayılmasına yol açabilir.

Yüzmenin faydaları ve pratik öneriler:

Op. Dr. Mutlu, yüzmenin gebelikte yapılabilecek en iyi egzersizlerden biri olduğunu; hafif tempoda yüzmenin anne ve bebek açısından dolaşımı iyileştirip bel-sırt ağrılarını ve bacaklardaki şişlikleri hafifletebileceğini belirtiyor. Ancak yüzme sırasında suyun çok sıcak veya çok soğuk olmaması, suda uzun süre kalınmaması ve eforun dengeli tutulması gerektiği vurgulanıyor. Kalp ritmini aşırı yükseltmeden, rahat bir tempoda yapılan yüzme egzersizleri genellikle güvenli kabul ediliyor.

Özetle, gebeler için önerilen temel önlemler arasında güvenilir ve hijyenik havuz/deniz seçimi, sudan kısa sürelerde yararlanma, ıslak mayonun hızla değiştirilmesi ve doktor kontrolü yer alıyor. Herhangi bir şüphe veya belirti durumunda, su aktivitelerine ara verilip kadın doğum uzmanına başvurulması tavsiye ediliyor.

OP. DR. EROL MUTLU

OP. DR. EROL MUTLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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