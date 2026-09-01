Yıldırım'da öğrenciler ve esnaf için kapsamlı kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ailelerin yükünü hafifletmek ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla bir kırtasiye destek programı başlattı. Proje kapsamında 6 bin öğrenciye 2 bin TL tutarında kırtasiye desteği sağlanacak.

Kapsam ve uygulama şekli:

Destek, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası ile yapılan işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Programa hak kazanan vatandaşlara telefonlarına gönderilecek bir kod ile proje kapsamındaki kırtasiyelerden alışveriş yapma imkânı sunulacak. Başvurular, Yıldırım Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden alınacak ve 4 Eylül tarihinde sona erecek.

Belediye yetkilileri, desteğin öğrenci ve ailelerin kırtasiye ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu, aynı zamanda yerel esnafın süreç içine doğrudan dahil edilerek ekonomik döngüye katkı sağlanacağını belirtiyor.

Yerel esnafa katkı ve hedefler:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, proje tanıtım toplantısında sosyal belediyecilik ve dayanışma vurgusu yaptı. Yılmaz, "Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, sosyal belediyecilik anlayışımızın ve dayanışma kültürümüzün önemli örneklerinden birine birlikte imza atıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Kırtasiye Desteği Projesiyle eğitim gören evlatlarımızın kırtasiye ihtiyaçlarına destek olurken, aynı zamanda yerel esnafımıza can suyu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, projenin esnafı merkeze alması nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan çift yönlü fayda sağladığını şu sözlerle açıkladı: "Hediyelerimizi marketler üzerinden değil, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odamızla imzaladığımız bu protokol ile doğrudan Yıldırım’daki küçük esnafımız aracılığıyla çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Böylece ailelerimiz ve çocuklarımız sevinirken, Yıldırım esnafımız da kazanacak. Kazanan Yıldırım olacak."

Yılmaz ayrıca esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, "Bizler biliyoruz ki; esnafı güçlü olan bir kentin, geleceği de güçlü olur. Çocukları nitelikli eğitim alan bir milletin, yarınları aydınlık olur. Yıldırım’da bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın çarkını hep birlikte döndürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, destekten yararlanacak ailelerin başvuru sürecini kaçırmamaları için belediyenin duyuru kanallarını takip etmelerini ve gelen kodlarla yalnızca protokole dahil kırtasiyelerde alışveriş yapılacağını hatırlatıyor. Proje, kısa vadede öğrencilerin eğitim hazırlıklarına yardım ederken uzun vadede yerel ticaretin güçlenmesini hedefliyor.

Yıldırım'da 6 bin öğrenciye kırtasiye desteği