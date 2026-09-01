Dolar 48,2725 +0,01%
Euro 55,9890 -0,23%
Bist 14.316,46 -0,12%
Altın Gram 6.870,53 -1,22%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 92,06 +1,73%
--°

Yıldırım'da öğrenciler ve esnaf için kapsamlı kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesi 6 bin öğrenciye 2 bin TL'lik kırtasiye desteği verecek; destek, yerel esnafı güçlendirmek amacıyla 4 Eylül'e kadar başvurulacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yıldırım'da öğrenciler ve esnaf için kapsamlı kırtasiye desteği

Yıldırım'da öğrenciler ve esnaf için kapsamlı kırtasiye desteği

Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ailelerin yükünü hafifletmek ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla bir kırtasiye destek programı başlattı. Proje kapsamında 6 bin öğrenciye 2 bin TL tutarında kırtasiye desteği sağlanacak.

Kapsam ve uygulama şekli:

Destek, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası ile yapılan işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Programa hak kazanan vatandaşlara telefonlarına gönderilecek bir kod ile proje kapsamındaki kırtasiyelerden alışveriş yapma imkânı sunulacak. Başvurular, Yıldırım Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden alınacak ve 4 Eylül tarihinde sona erecek.

Belediye yetkilileri, desteğin öğrenci ve ailelerin kırtasiye ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu, aynı zamanda yerel esnafın süreç içine doğrudan dahil edilerek ekonomik döngüye katkı sağlanacağını belirtiyor.

Yerel esnafa katkı ve hedefler:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, proje tanıtım toplantısında sosyal belediyecilik ve dayanışma vurgusu yaptı. Yılmaz, "Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, sosyal belediyecilik anlayışımızın ve dayanışma kültürümüzün önemli örneklerinden birine birlikte imza atıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Kırtasiye Desteği Projesiyle eğitim gören evlatlarımızın kırtasiye ihtiyaçlarına destek olurken, aynı zamanda yerel esnafımıza can suyu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, projenin esnafı merkeze alması nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan çift yönlü fayda sağladığını şu sözlerle açıkladı: "Hediyelerimizi marketler üzerinden değil, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odamızla imzaladığımız bu protokol ile doğrudan Yıldırım’daki küçük esnafımız aracılığıyla çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Böylece ailelerimiz ve çocuklarımız sevinirken, Yıldırım esnafımız da kazanacak. Kazanan Yıldırım olacak."

Yılmaz ayrıca esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, "Bizler biliyoruz ki; esnafı güçlü olan bir kentin, geleceği de güçlü olur. Çocukları nitelikli eğitim alan bir milletin, yarınları aydınlık olur. Yıldırım’da bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın çarkını hep birlikte döndürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, destekten yararlanacak ailelerin başvuru sürecini kaçırmamaları için belediyenin duyuru kanallarını takip etmelerini ve gelen kodlarla yalnızca protokole dahil kırtasiyelerde alışveriş yapılacağını hatırlatıyor. Proje, kısa vadede öğrencilerin eğitim hazırlıklarına yardım ederken uzun vadede yerel ticaretin güçlenmesini hedefliyor.

Yıldırım&#039;da 6 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Yıldırım'da 6 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Feribot faciasında kardeşini kaybeden kadın kaptan ve firmayı ihmalle suçladı
images

Niğde adli yılına adalet ve güven vurgusuyla başladı
images

Su zannetti, tuz ruhu içen 14 yaşındaki çocuk endoskopiyle kurtuldu
images

Eğitim-Bir-Sen Adana'da demokratik seçim maratonu başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Feribot faciasında kardeşini kaybeden kadın kaptan ve firmayı ihmalle suçladı

Niğde adli yılına adalet ve güven vurgusuyla başladı

Kastamonu Üniversitesi hayvan hastanesi vakalara ve eğitime eş zamanlı hizmet sundu

Kayseri sanayisi için finansmana erişim ve sürdürülebilir büyüme çağrısı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı