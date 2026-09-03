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Göç yollarında kurulan sesli tuzak bozuldu, düzenek ele geçirildi

Denizli Buldan'da göç eden bıldırcınları ses düzeneğiyle yere indirip sabah avlamayı planlayan kişilere yönelik operasyonda düzenek ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Göç yollarında kurulan sesli tuzak bozuldu, düzenek ele geçirildi

Denizli'de bıldırcınlara kurulan sesli tuzak bozuldu

İHA'nın aktardığına göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, Buldan'a bağlı Gülalan Mahallesi Topraklık mevkii'nde gelen bir ihbarı değerlendirerek bölgede çalışma başlattı. Yapılan incelemede göç eden bıldırcınları yere indirmek için kurulan bir ses düzeneği ele geçirildi.

operasyon ve deliller:

Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameraları ve arazideki fotokapanları incelemeye aldı. Söz konusu düzenek, şahısların kuşları sesle yere indirdikten sonra ertesi sabah avlamayı planladıklarını ortaya koydu. Ele geçirilen alet görevlilerce imha edilmek üzere el konuldu.

yasal süreç ve uyarı:

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacağı bildirildi; varsa şahısların avcılık ve izinlerinin iptal edileceği kaydedildi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmalarını istedi.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE, GÖÇ EDEN BILDIRCINLARI SES DÜZENEĞİ İLE YERE İNDİREN VE ERTESİ GÜN...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE, GÖÇ EDEN BILDIRCINLARI SES DÜZENEĞİ İLE YERE İNDİREN VE ERTESİ GÜN SABAH AVLAYAN ŞAHISLARIN OYUNU BOZULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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