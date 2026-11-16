Gebze'de d-100'de çarpışma sonucu minibüs takla attı: 19 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkiinde Ankara istikametine giden araçların karıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla attı ve araçta bulunan yolcular ile sürücü yaralandı.

yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine intikal eden ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu kontrol altına aldı. Kazayla ilgili olarak trafik ekipleri ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedeni ve kusur oranlarını belirlemeye yönelik incelemeler sürüyor.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 19 KİŞİ YARALANDI.