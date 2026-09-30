Gece fırtınasında balıkçılardan müdahale: Bozcaada açıklarında tekne kurtarıldı

Kurtarma operasyonu:

Çanakkale’nin Bozcaada açıklarında avlanmak üzere bulunan balıkçı tekneleri, gece saatlerinde etkili olan fırtına ve denizdeki güçlü akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı. Avlanmak için bölgeye giden Çalı Balıkçılığa ait ekip, ağlarını toplayamayan ve kıyıya doğru sürüklenen Koçoğulları 3 isimli teknenin yardım çağrısını aldı. Olay, dün saat 01.00 sıralarında gerçekleşti.

Çalışmanın detayları:

Çalı Balıkçılık teknesi, gelen yardım talebi üzerine sürüklenen teknenin bulunduğu noktaya hareket etti ve kurtarma çalışmasına başladı. Haber ilk olarak iki teknede toplam 55 personel ve 2 yardım botu ile yürütülen bir operasyon olarak duyuruldu. Ekiplerin yoğun çabası ve koordineli müdahalesi sonucunda tekne zorlu deniz koşullarına rağmen bağlanarak kurtarıldı ve güvenli bölgeye çekildi.

Kaptanın anlattıkları:

Çalı Balıkçılık teknesinin kaptanı ve Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, olay anını şu sözlerle aktardı: "Bozcaada açıklarında avlanmak için çıkmıştık. O sırada hava durumu fırtınalıydı ve denizde akıntı vardı. Bir balıkçı gemisi ağlarını denizden toplayamadığı için bizden yardım istedi. İvedilikle yanlarına gittik. Bozcaada sahiline doğru sürüklenen tekneye yardıma başladık. 2 gemide bulunan toplam 55 personel ve 4 yardım botu ile saatler süren bir çalışmanın ardından tekneyi kurtarıp Geyikli Yeni İskele'ye getirdik."

Operasyonun ardından kurtarılan tekne güvenli şekilde iskeleye çekilirken, olay balıkçılar arasındaki dayanışma ve koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİ AÇIKLARINDA FIRTINA VE AKINTIYA KAPILAN BALIKÇI TEKNESİNİN YARDIMINA ÇALI BALIKÇILIĞA AİT BALIKÇI TEKNESİ YETİŞTİ.