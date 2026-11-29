olayın özeti:

Karaman'da gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AKV 524 plakalı Toyota marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç orta refüjü aşarak karşı şeride geçti; kazada yaralanan olmadı, araçta maddi hasar meydana geldi.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil savrularak refüjü aştı ve yolun karşı şeridine geçti. Kaza, gece saatlerinde İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde gerçekleşti ve olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Araçta görülen hasar maddi nitelikte oldu.

müdahale ve son durum:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı ve bölgedeki trafik akışı normale döndü.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJÜ AŞARAK YOLUN KARŞISINA GEÇTİ. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ.