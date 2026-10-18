Gece uygulaması: Hatay'da eksik belge ve kural ihlalleri 17 işletmeye işlem getirdi

Denetim detayları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 16 Ekim tarihinde saat 21.30 ile 00.00 arasında il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda toplam 402 kişi kontrol edilirken, 54 umuma açık alkollü işletme denetlendi.

Tespit edilen eksiklikler:

Denetimler sırasında çeşitli mevzuat ve ruhsat eksiklikleri ile kurallara aykırılıklar ortaya çıktı. Buna göre 5 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı, 2 işletmede sigortasız işçi çalıştırıldığı ve 5 işletmede kapalı alanda sigara içildiği belirlendi.

Ayrıca bir iş yerinde vergi levhası bulunmaması, bir diğerinde TAPDK belgesi eksikliği ve bir işletmede de canlı müzik ruhsatı olmaması nedeniyle işlem yapıldı.

Uygulama sonuçları:

Denetimler sonucunda toplam 17 işletme ile yoklama kaçağı veya bakaya oldukları tespit edilen 2 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı. Yetkililer, benzer denetimlerin kamu güvenliği ve genel asayişin korunması amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.

HATAY GENELİNDE POLİS EKİPLERİNCE UMUMA AÇIK ALKOLLÜ İŞLETMELERE YÖNELİK ASAYİŞ DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.