malatya'da merkezi oksijen arızası davası: 13 sanık yargılanıyor

Malatya'da oksijen sistemi kaynaklı ölüm iddiası

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde merkezi oksijen sistemindeki basınç düşüşü nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 8 hastanın hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

olayın kronolojisi:

Olay, 17 Ağustos 2020 tarihinde, Covid-19 salgını döneminde meydana geldi. İddianamede hastanenin iki oksijen tankından birinin 13 Ağustos'ta, diğerinin ise 17 Ağustos saat 04.00 sıralarında boşaldığı; merkezi sistemde basıncın düşmesinin ardından yaklaşık 7-8 saat boyunca oksijen yetersizliği yaşandığı belirtildi.

Teknik incelemelerde sorunun kaçak veya mekanik arızadan değil, tanklardaki oksijenin tükenmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporlarında ise sistemdeki aksaklık ile ölümler arasında nedensellik bağı bulunduğuna yer verildi.

iddianame ve yargılama süreci:

Dava dosyasında, dönemin başhekimi E.A. ile hastane yöneticileri, mühendisler, teknikerler ve teknisyenlerin de aralarında bulunduğu 13 sanık bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, oksijen tedariki, teknik kontroller ve idari denetim süreçlerinde ihmal olduğunu ileri sürerek sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, mahkeme süreci devam ediyor. Duruşmada deliller, Adli Tıp raporları ve ihmal iddialarına ilişkin tartışmaların sürmesi bekleniyor.

MALATYA’DA 8 HASTANIN ÖLDÜĞÜ OKSİJEN SİSTEMİ DAVASINDA 13 SANIK YARGILANIYOR