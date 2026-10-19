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Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerinden üçü sağ kurtarıldı, bir kişi yaşamını yitirdi

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH grup üyelerinden üçü sağ kurtarıldı; bir gönüllü, Sinan Yavuz hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 01:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerinden üçü sağ kurtarıldı, bir kişi yaşamını yitirdi

Yazılı Kanyon'da kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul'dan arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyeti için bölgeye gelen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kaldı.

Olayın gelişimi:

Bugün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, İHH bünyesindeki 14 gönüllü'ye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunuldu. Grubun dün saat 09.00'da Sütçüler'e bağlı Yeşildere Mahallesi'nden yürüyerek Yazılı Kanyon'a gittiği ve gece bölgeden çıkış yapmasının planlandığı öğrenildi.

İhbarın ardından Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan drone çalışmaları, grubun bulunduğu noktaların tespit edilmesini sağladı.

Kurtarma ve arama çalışmaları:

Operasyonlar sonucunda mahsur kalan gönüllülerden 3'ü sağ olarak kurtarıldı. Ancak grubun içinde yer alan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi; Yavuz'un cansız bedeninin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan diğer gönüllülerin kurtarılması için arama kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmasını sürdürüyor. Yetkililer, operasyonun hassas zemin koşulları nedeniyle zaman aldığını ve çalışmaların öncelikle güvenli tahliye ile cenazenin alınmasına odaklandığını bildirdi.

KURTARILMA ANI

KURTARILMA ANI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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