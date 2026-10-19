Kadıköy'de metruk üç katlı köşk yangında kullanılamaz hale geldi

Gece saatlerinde çıkan yangın

Kadıköy'de gece saat 01.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak üzerinde bulunan metruk üç katlı ahşap köşk alev aldı. Olayda yangının giderek büyümesi üzerine çevreye risk oluşturmasıyla müdahale ekipleri harekete geçti.

Müdahale ve can kaybı yok:

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu köşk kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki yapının metruk olması dikkati çekti. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kadıköy'de üç katlı ahşap köşkte yangın