Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerinden biri yaşamını yitirdi, üçü kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon mevkiinde arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyeti için İstanbul'dan gelen 14 kişilik İHH gönüllü grubundan bugün öğle saatlerinde haber alınamaması üzerine çalışmalar başlatıldı. Grubun, dün saat 09.00'da Yeşildere Mahallesi'nden yürüyerek kanyona gitmek üzere hareket ettiği ve gece çıkış yapmalarının planlandığı belirtildi. Eksik haber üzerine saat 12.00 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla arama kurtarma faaliyeti devreye sokuldu.

Kurtarma ekipleri ve son durum:

İhbarı takiben Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan aramalarda grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi ve sarp, engebeli arazide yürütülen çalışmalarda gönüllülerden 3'ü sağ olarak kurtarıldı.

Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği, cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenildi. Bölgede mahsur kalan diğer gönüllülere ulaşmak ve kurtarma çalışmalarını tamamlamak amacıyla ekiplerin çalışmaları sürüyor.

CENAZENİN ÇIKILIŞI