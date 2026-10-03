Sarı grup Kuşadası Ticaret Odası'nda meclis çoğunluğunu sağladı

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde Sarı Grup öne çıktı ve meclis çoğunluğunu sağladı. Seçimler oda çatısı altında yüksek katılımla, düzenli ve sakin bir ortamda tamamlandı.

seçim sonuçları:

11 meslek komitesinde yapılan oylamalarda Sarı Grup 6 komite'yi kazanırken, Mavi Grup 4 komite ile ikinci sırada yer aldı ve 1 komite bağımsız grubun üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu dağılımın ardından Sarı Grup, mecliste çoğunluğu elde ederek yeni dönemde söz sahibi konumuna geldi.

başkanın değerlendirmesi ve teşekkürler:

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, seçimlerin yüksek katılımla ve odaya yakışır bir ortamda tamamlandığını vurgulayarak sürece katılan üyelere ve görev alan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Akdoğan, 'Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Sarı Grup altı komiteyi kazandı ve meclis çoğunluğunu sağladı. Bu dönem Ticaret Odamız Sarı Gruba emanet. Arkadaşlarıma güveniyorum, bu sorumluluğun hakkını vereceklerine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

itiraz ve hukuki süreç:

Akdoğan, kendi meslek grubuna ilişkin bazı oy sayılarına (84-85) dair değerlendirmelere işaret ederek, avukatları aracılığıyla seçim kuruluna gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki sürecin takip edildiğini belirtti. Ayrıca, 'Emek veren bütün arkadaşlarıma ve seçimlere katılarak odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum' sözleriyle seçim katılımının önemine dikkat çekti.

Seçim sonuçları, önümüzdeki dönemde Kuşadası Ticaret Odası'nın yönetim ve komite çalışmaları açısından Sarı Grup'un öncelik ve politikalarını öne çıkaracağı sinyalini verdi. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından oluşacak kesin tabloyla birlikte oda içi görev dağılımları ve çalışma programları netleşecek.

KUŞADASI TİCARET ODASI YENİ DÖNEMDE SARI GRUBA EMANET