Geceyi aydınlatan alevler: Bucak'ta müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Bucak'ta gece yarısı çıkan yangın evde büyük hasar bıraktı

Burdur'un Bucak ilçesinde, gece saatlerinde Alaaddin Mahallesi 37. Sokak'ta bulunan müstakil evde çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı ve geceyi aydınlatacak büyüklüğe ulaştı.

Müdahale ve hasar tespiti:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan gözlemlerde çatının tamamının yanmış olduğu ve yapının büyük bölümünde ağır hasar oluştuğu, dron görüntüleriyle tespit edildi.

Can kaybı yok, çıkış nedeni araştırılıyor:

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı ve olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bildirildi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni itfaiye ve emniyet ekipleri tarafından soruşturuluyor; incelemeler sürüyor.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU.