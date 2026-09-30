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Geçmişin oyuncakları Kuşadası'nda ilgi odağı oldu

Aydın’ın ilk oyuncak müzesi Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi, 18. yüzyıldan günümüze uzanan 1.500 parçalık koleksiyonuyla çocuk ve yetişkinlerin ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Geçmişin oyuncakları Kuşadası'nda ilgi odağı oldu

ayla adanalı oyuncak müzesi Kuşadası'nda ziyaretçi akını yaşıyor

Aydın’ın ilk oyuncak müzesi olan Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi, Kuşadası Belediyesi’nin kültürel rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık bin 500 parçalık koleksiyon, 18’inci yüzyılın başından günümüze uzanan örnekleriyle hem çocuklara hem de yetişkinlere nostaljik bir yolculuk sunuyor.

Koleksiyon ve sergileme:

Müzede Anadolu başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarına ait oyuncaklar tematik olarak sergileniyor. Birçok parça antika nitelikte olup, özellikle nadiren görülen bebek evleri ve zemberekli teneke oyuncaklar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ekspozisyon, dönemler arası karşılaştırma yapmayı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiş.

Bu düzenleme sayesinde yetişkinler geçmişe dönük anılarına ulaşırken çocuklar farklı dönemlerin oyuncak kültürünü gözlemleyebiliyor.

Ziyaretçi yorumları ve pratik bilgiler:

Koleksiyoncu Ayla Adanalı, müzeye yönelik ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Müzemizde dünyanın farklı ülkelerinden birçok oyuncak bulunuyor. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Burayı ailece ziyaret etmeye gelenler mutlaka kendi çocukluklarına ait bir şeyler buluyor. Bu yönüyle de aslında müzemiz 7’den 70’e her yaş grubuna hitap ediyor" dedi.

Yerel ziyaretçilerden Umay Yılmaz ise, "Müzenin yoğun ilgi gördüğünü fark edince biz de ziyaret etmek istedik. Bizim çocukluğumuza hitap eden birçok oyuncak gördüm. Müzenin tasarımı oldukça güzel olmuş. Kuşadası’na gelen herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer. Açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Müze, Yıldırım Caddesi üzerinde yer alıyor ve Pazartesi günleri hariç, haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Giriş ücretinde ise Adalı Kart sahiplerine yüzde 30 indirim uygulanıyor.

Masalsı atmosferi ve zengin koleksiyonuyla Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi, Kuşadası’nı ziyaret eden aileler için öncelikli bir durak olmaya devam ediyor.

AYDIN’IN İLK OYUNCAK MÜZESİ OLAN AYLA ADANALI OYUNCAK MÜZESİ, 18’İNCİ YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE UZANAN...

AYDIN’IN İLK OYUNCAK MÜZESİ OLAN AYLA ADANALI OYUNCAK MÜZESİ, 18’İNCİ YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE UZANAN YAKLAŞIK 1500 PARÇALIK KOLEKSİYONUYLA ÇOCUKLARI VE YETİŞKİNLERİ GEÇMİŞİN OYUNCAK DÜNYASINDA BULUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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