Gediz Belediyesi kapasite artışına karşı hukuki süreç başlattı

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki akü geri dönüşüm tesisinin kapasite artışı talebi, bölge halkı ve yerel yönetimi harekete geçirdi. Bölge idare mahkemesinin bilirkişi ve keşif raporu istemesiyle derinleşen süreçte, civar köy ve mahallelerin tepkilerinin ardından Gediz Belediyesi davaya müdahil oldu. Belediye yetkilileri, başvurulan kapasitenin mevcut atık miktarını aşması ve dışarıdan atık ithalatı endişesi yarattığını vurguluyor.

hukuki sürecin ve itirazın gerekçeleri:

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, yaptığı açıklamada kapasite artışına karşı olduklarını belirterek çevre ve halk sağlığına dikkat çekti. Başkan Akel, tesisin yıllar önce kurulduğunu ve Çevre Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de oluşan yaklaşık 75 bin ton atık akünün önemli bir kısmının söz konusu tesiste işlendiğini söyledi. Akel, firmanın el değiştirmesinin ardından yeni yabancı menşeli işletmenin kapasiteyi ciddi oranda artırma talebinde bulunduğunu belirterek, "E, biz dünyanın çöplüğü mü olacağız?" ifadelerini kullandı.

Akel ayrıca ÇED sürecine ilişkin itirazlarının bulunduğunu ve belediye olarak ÇED raporunun onaylanmasına müdahil olduklarını bildirdi. Mahkeme sürecinde bilirkişi ve keşif raporlarının beklenmesiyle hukuki mücadelenin devam edeceği belirtildi. Belediye, talep edilen kapasitenin ülke içindeki atık miktarıyla çeliştiğini; eksik kalan ihtiyacın yurt dışından gelecek atıklarla karşılanacağı kaygısını taşıyor.

belediyenin yatırım yaklaşımı ve yerel talepler:

Başkan Akel, açıklamalarında yatırımcıya ve sanayiye karşı olmadıklarını, ancak bölgenin artık daha nitelikli, çevreci ve katma değerli üretime yönelmesi gerektiğini vurguladı. Akel, "Amacımız yatırımı engellemek değil, daha nitelikli yatırımların yapılmasıdır" diyerek, çevresel standartları yüksek projelerin destekleneceğini ifade etti. Tesise ilişkin isim olarak Mutlu Akü öne çıktı; belediye, kapasite artışına karşılık daha sıkı denetim ve şartlar talep ediyor.

Türkiye genelindeki atık akü miktarına atıf yapan Akel, söz konusu tesisin ülke içindeki işleme payına işaret ederek yerel ve ulusal dengelerin korunmasının önemine dikkat çekti. Sürece milletvekili Ahmet Erbaşın da destek verdiği kaydedildi; belediye, hukuki ve idari kanalları kullanarak kapasit artışının önüne geçmeye çalışacaklarını bildirdi.

Yerel halk ve belediye yetkilileri, mahkeme sonrası yapılacak bilirkişi keşfi ve ÇED değerlendirmelerinin sonucunu bekliyor. Belediye, süreç boyunca çevre ve insan sağlığını ön planda tutacağını yineledi.

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANI NECDET AKEL AÇIKLAMA YAPTI