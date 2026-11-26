Çalıştayın amacı ve katılımcılar

Eskişehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Afet Hazırlığı ve Gönüllülük Kapanış Çalıştayı"na, kurum temsilcileri ve sivil toplum aktörleri katıldı. Programda Eskişehir AFAD Şube Müdürü Vedat Şengül de hazır bulundu ve çalıştayın kapanış oturumuna katkı sağladı.

Afet hazırlığı ve kent direnci

Oturumlarda, afetlere hazırlık süreçleri ile kentin dayanıklılığını artırmaya yönelik stratejiler ele alındı. Katılımcılar, erken uyarı, eğitim ve altyapı önlemlerinin yanı sıra şehir ölçeğinde koordinasyonun önemini vurguladı. Tartışmalarda afet yönetim süreçlerinin sürekli güncellenmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi öne çıktı.

Gönüllülük ve toplumsal dayanışma

Değerlendirme bölümünde ise muhtemel afet durumlarında toplumsal dayanışma ve AFAD gönüllülüğünün rolü ön plana alındı. Katılımcılar, gönüllü ağlarının etkin eğitimle desteklenmesi ve toplumun geniş kesimlerinin süreçlere dahil edilmesinin kritik olduğunu belirtti.

Çalıştay sonunda, edinilen görüşler ve öneriler doğrultusunda yerel düzeyde uygulamaya dönük adımların atılması gerektiği vurgulandı. Etkinliğin, ilgili kurumlar ve gönüllü gruplar arasında iletişimi güçlendirmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR AFET VE ACİL DURUM (AFAD) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, HALLER GENÇLİK MERKEZİ'NDE "AFET HAZIRLIĞI VE GÖNÜLLÜLÜK KAPANIŞ ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.