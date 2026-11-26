Eskişehir'de son uğurlama

Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törene katılanlar, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve dualarla askerler uğurlandı.

Törene katılanlar:

Törene Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ile Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran da katıldı. Yetkililer törende yaptığı konuşmalarda şehitlere saygı ve birlik mesajı verdi.

Şehitlerin kimlikleri ve veda:

Törende dualar Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan için edildi. Aileler ve meslektaşları duygu dolu anlar yaşadı.

Uğurlama ve sevk:

Törenin ardından şehitlerin naaşları, toprağa verilmek üzere hazır edilen askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi. Resmî tören, güvenlik ve protokol düzenlemeleri eşliğinde tamamlandı.

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN 5 ASKER, ESKİŞEHİR 1'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI.