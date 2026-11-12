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Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

Çankırı'da 2-8 Kasım arasında polis ve jandarma uygulamalarında 39 aranan şahıs yakalandı; 4 tutuklama, 9 sınır dışı işlemi ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

Çankırı'da bir haftalık güvenlik çalışmaları

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı.

aranan şahıs operasyonları:

Yürütülen operasyonlarda toplam 39 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 4'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Uygulamalar il genelinde koordineli şekilde yapılırken, arananların tespit ve yakalanmasında istihbarata dayalı çalışmaların etkili olduğu bildirildi.

uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları:

Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2,98 gram sentetik kannabinoid, 10,24 gram metamfetamin, 163,04 gram esrar, 952 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

yabancı uyruklular ve sınır dışı işlemleri:

İncelemeler sırasında ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Konuyla ilgili idari süreçlerin ve koordinasyonun sürdüğü kaydedildi.

trafik denetimleri ve cezai işlemler:

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda kural ihlali tespit edilen bin 248 araç sürücüsü hakkında idari işlem yapılırken, 119 araç trafikten men edildi. Yetkililer, denetimlerin trafik güvenliğini sağlama amacını taşıdığını belirtti.

yetkililerin değerlendirmesi:

Çankırı'daki emniyet ve jandarma birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonların suçla mücadeleyi desteklediği vurgulandı. Yetkililer, benzer uygulamaların etkinliğinin artırılarak devam edeceğini ve kamu güvenliğinin öncelik olmaya devam edeceğini ifade etti.

ÇANKIRI’DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA...

ÇANKIRI’DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 39 ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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