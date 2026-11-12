İzmir'de ilk sınav: milliler Belçika'ya 2-1 yenildi

maç özeti:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki 5. maçında İzmir’de konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleden mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci sınavından da puanla ayrılamadı.

Karşılaşma boyunca her iki takımın atakları zaman zaman tempolu bir görüntü sunsa da sonuç, Belçika lehine şekillendi. Milliler, ev sahibi olmanın getirdiği beklentiyi karşılayamadı ve grupta galibiyet veya puan sevinci yaşayamadı.

gol anları ve Arda Güler'in katkısı:

Maçın ilk golünü A Milli Takım'da 20. dakikada Arda Güler kaydetti; genç oyuncu frikikten fileleri havalandırdı. Ancak Belçika kısa sürede cevap verdi: 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere attıkları gollerle skoru lehlerine çevirdi.

Arda Güler, A Milli Takım formasıyla 37. maçında attığı bu golle milli takımdaki gol sayısını 8'e yükseltti. Ayrıca oyuncunun millî takımda kayıtlı 9 asisti bulunduğu bilgisi korunuyor; Arda, aynı zamanda Real Madrid forması giyen 21 yaşında bir futbolcu olarak kayda geçti.

teknik direktör ve sonraki adımlar:

Vincenzo Montella'dan görevi devralan Sergen Yalçın, İzmir'deki Belçika maçında A Milli Takım'ın başındaki ilk sınavını verdi ve karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla deneyimli teknik adamın milli takım serüveni mağlubiyetle başlamış oldu.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 6. maçında 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bu maç, grupta puan/galibiyet arayışının devam edeceği bir sınav olacak.

Sonuç olarak İzmir'deki mücadele, hem saha içi skor hem de teknik yönetim açısından önemli işaretler verdi; ay-yıldızlılar gruptaki beşinci maçtan da puan çıkaramadı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ 5. MAÇINDA İZMİR'DE KONUK ETTİĞİ BELÇİKA'YA 2-1 YENİLDİ.