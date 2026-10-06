Dolar 49,1029 -0,01%
Euro 55,1500 -0,20%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.579,36 +0,13%
EUR/USD 1,1223 -0,30%
Brent Petrol 100,32 -1,89%
--°

Geleceğin çevrecileri yetişiyor: Erzincan'da öğrencilere sıfır atık eğitimi

Erzincan Belediyesi ekipleri, Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu'nda öğrencilere sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 00:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Geleceğin çevrecileri yetişiyor: Erzincan'da öğrencilere sıfır atık eğitimi

Erzincan Belediyesi okullarda sıfır atık bilinci aşılıyor

Erzincan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Programa birim sorumlusu ve çevre mühendisi de katılarak uygulamalı ve görsel anlatımlarla bilgilendirme yaptı.

Eğitimin içeriği:

Sunumda öncelikle atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıştırılmasının önemi vurgulandı. Öğrencilere sıfır atık ilkesi, geri dönüşüm süreçleri ve günlük hayatta uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar hakkında örnekler verildi. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetiminin rolü ve israfın azaltılmasına yönelik pratik öneriler paylaşıldı.

Öğrencilerle etkileşim ve geri dönüş:

Eğitimin sonunda öğrencilerin soruları detaylı şekilde yanıtlandı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Öğrencilerin aktif katılımı dikkat çekerken, uygulamalı örnekler üzerinden yapılan tartışmaların farkındalığı artırdığı belirtildi. Program, çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasını hedeflediğini bir kez daha ortaya koydu.

Belediye ekipleri, benzer eğitimlerin başka okullarda da sürdürülerek toplum genelinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE SIFIR ATIK VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE SIFIR ATIK VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Terörsüz Türkiye tartışılacak: tarih, siyaset ve ekonomi ekseninde panel
images

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi
images

Üniversiteler arasında yeni akademik diyalog: EBYÜ ve Ankara Üniversitesi buluşt...
images

Manisa'da okul yöneticilerine ve rehber öğretmenlere güvenlik farkındalığı eğiti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor

Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi

Terörsüz Türkiye tartışılacak: tarih, siyaset ve ekonomi ekseninde panel

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp