Canik’te öğretmenler günü programı

Samsun’un Canik Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki öğretmenleri bir araya getirdi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, öğretmenlere yönelik yeni eğitim projeleri ve destekler masaya yatırıldı.

başkanın mesajı:

Programda konuşan Başkan Sandıkçı, Canik’te eğitime yönelik çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Sandıkçı, "Canik’te eğitim alanına yönelik projelerimize ve desteklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz" sözleriyle devam eden projelere işaret etti. Ayrıca "Canik’imizde kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğiyle örnek olan projeleri ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizden ve ailelerimizden aldığımız ’Eğitim Dostu Belediye’ ünvanımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Eğitim camiamızla istişare halinde yürüttüğümüz çalışmalarımızla çocuklarımızın hem bilgi, hem de gönül dünyalarına dokunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını, gönüllere ulaşma sorumluluğu taşıdığını belirterek, "Bilgileri ve sevgileriyle gelecek nesillerimizi özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından Canik Fen Lisesi’nin yapım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini de duyurdu.

ödül ve gezi programı:

Protokol konuşmalarının ardından yapılan kura çekimiyle programda sürpriz hediyeler verildi. Yapılan kura sonucunda bir öğretmene umre, 20 öğretmene ise aileleriyle katılmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesiâ gezisi hediye edildi. Hediye takdimi sırasında Başkan Sandıkçı, öğretmenlerin taleplerini ve önerilerini dinledi, ilkokuldan lise ve mezuniyet sonrası eğitimleri kapsayan destekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Program, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı. Öğretmenler Canik Belediyesi’nin eğitime yönelik çalışmalarına teşekkür ederken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Belediyenin etkinliği, hem öğretmenlere yönelik somut bir jest hem de yerel yönetimin eğitim alanındaki önceliklerini ve planlanan yatırımları görünür kılan bir adım olarak değerlendirildi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ. CANİK’TE KAPSAYICI EĞİTİM UYGULAMALARINI SÜRDÜRME KONUSUNDA KARARLI OLDUKLARINI VURGULAYAN SANDIKÇI, ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ANLAMLI HEDİYELERLE DE BULUŞMAYA RENK KATTI. PROGRAM KAPSAMINDA BİR ÖĞRETMENE UMRE, 20 ÖĞRETMENE İSE AİLELERİYLE BİRLİKTE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİ KAPSAYAN ZİYARET PROGRAMI HEDİYE EDİLDİ.