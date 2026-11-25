Gümüşova'da gençlere organ bağışının önemi anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

etkinliği düzenleyen birimler:

Semineri İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdi.

amaç ve katılımcılar:

Etkinliğe öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı belirtilirken, organizasyonun temel hedefinin organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve katılımcıları bilinçlendirmek olduğu vurgulandı.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE, ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIĞINI ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.