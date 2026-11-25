ödül haberi öğretmenler gününde geldi:

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Volkan İner, uluslararası düzeyde düzenlenen Owlypia Short Video Contest 2026 yarışmasının öğretmenler kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Haberin 24 kasım Öğretmenler Günü'nde gelmesi, İner için mesleğe verilmiş anlamlı bir hediye olarak değerlendirildi.

yarışmanın teması ve katılımı:

Yarışma, "Gerçek sınıf içi sorunlara özgün çözümler" temasıyla düzenlendi; dünyanın farklı ülkelerinden eğitimciler kendi uygulamalarını, yenilikçi fikirlerini ve sınıf içi çözüm önerilerini kısa videolarla paylaştı. İner'in çalışması jüri tarafından özgünlük ve uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek birinciliğe layık görüldü. Organizasyon ekibine ve jüriye teşekkür eden öğretmen, yarışmaya katılan tüm meslektaşlarını da kutladı.

öğretmenlik anlayışı ve mesajı:

İner, öğretmenliğin yalnızca ders anlatmak olmadığını; fırsatlar oluşturmak, öğrencilere ilham vermek ve her gün fark yaratmanın mesleğin özünü oluşturduğunu vurguladı. Ödülünü, inanmaktan, üretmekten ve öğrencileri için ilham olmaktan vazgeçmeyen tüm öğretmenlere armağan ettiğini belirtti. Bu başarı, hem Özel Manisa Ülkem Ortaokulu hem de Manisa eğitim camiası için gurur verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası platformlarda elde edilen bu tür başarıların yerel eğitim uygulamalarına motivasyon sağladığı, öğretmenlerin yaratıcılığını ve paylaşımını artırdığına dikkat çekiliyor. İner'in başarısı, benzer projelere katılmak isteyen eğitimcilere örnek teşkil ediyor.

MANİSA'NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ VOLKAN İNER, ULUSLARARASI DÜZEYDE DÜZENLENEN OWLYPİA SHORT VİDEO CONTEST 2026 YARIŞMASININ ÖĞRETMENLER KATEGORİSİ'NDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI. ÖDÜL HABERİNİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE ALAN İNER, BU ANLAMLI BAŞARININ KENDİSİ İÇİN UNUTULMAZ BİR ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.