Pehlivanköy'de dört gün süren Pavli Panayırı'na 400 bine yakın ziyaretçi

panayırın mirası ve kapsamı:

Kırklareli'ne bağlı, yaklaşık bin 700 nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116'ncısı düzenlenen Pavli Panayırı, son gününde yoğun ilgi gördü. Sultan II. Abdülhamid Han'ın fermanıyla başlayan etkinlik, Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olarak tanınıyor.

Bu yıl dört gün boyunca süren panayırda ticaret, eğlence ve kültürel miras bir arada yer aldı. Panayır alanında kurulan stantlar, yöresel ürünler ve eğlence alanları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Bölgeden ve çevre illerden gelen katılımcılarla alan, gün boyunca hareketli bir görünüme büründü.

ziyaretçi yoğunluğu ve günlük yaşam:

Etkinlik için ilçeye gelenlerin sayısı yetkililerin tahminine göre yaklaşık 400 binin üzerinde oldu. Panayırın özellikle son gününde yollarda ve girişlerde yoğun kuyruklar oluştu; araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Panayır alanındaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Panayıra günler öncesinden gelen bazı vatandaşlar, konaklama ihtiyacını traktör ve kamyonet kasalarında çözerek panayırın geleneklerinden birini sürdürdü. Kasaların, geçici birer yaşam alanına dönüştürüldüğü görüntüler, etkinliğin yerel kültürle kurduğu bağı gösterdi.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, panayırın bu yıl geçen yıla göre daha yüksek katılımla gerçekleştiğini belirtti. Hoşgör, "Panayır çok güzel geçiyor. Geçen yıl güzel bir katılım vardı, bu yıl daha da üzerine koyarak daha da ilerleyen bir katılımcı ağırladık. Tahminimce bu yıl 400 binin üzerinde misafirimiz oldu" dedi.

Belediye başkanının vurguladığı gibi, bin 700 kişilik yerleşik nüfusa sahip ilçenin kısa sürede yüzlerce bin ziyaretçi ağırlaması, hem yerel ekonomiye canlılık getirdi hem de altyapı ve trafik yönetimi açısından baskı oluşturdu. Organizatörlerin ve yerel yönetimin önümüzdeki yıllarda benzer yoğunluğu yönetmek için planlamalarını artırması bekleniyor.

Panayır, hem ticari hem de kültürel yönleriyle bölge için önemli bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor ve yerel halkla ziyaretçiler arasında köprü kurmaya devam ediyor.

BÖLGENİN DÖRT BİR YANINDAN VATANDAŞLARIN AKIN ETTİĞİ PEHLİVANKÖY'DE, PANAYIR NEDENİYLE ÖZELLİKLE SON GÜN İLÇE YOLLARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI. ARAÇ TRAFİĞİNİN ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİĞİ YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU. PANAYIR ALANINDAKİ KALABALIK DRONE İLE HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.