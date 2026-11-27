Gelibolu'da kordonda su samuru görüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahil yürüyüşü yapanlar, Tuğsavul Caddesi kordonu boyunca su içinde hareket eden bir canlı fark etti. Yakından bakıldığında canlının su samuru olduğu anlaşıldı ve gözlemler kısa süreli şaşkınlık yarattı.

Gözlem yeri ve zaman:

Olay, Gelibolu ilçesi Hoca Hamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi kordonda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yürüyüşte olan vatandaşlar dikkat çekici hareketleri görünce durup hayvanı izlediler; samururi bir süre su içinde oynarken gözlediler.

Görüntülerin kaydedilmesi:

Vatandaşlardan birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde su samurunun su yüzeyinde huzurlu hareketleri yer alıyor. Bir süre sonra hayvan, bölgeden uzaklaştı. Görüntüler, olayın tanığı olan kişilerce kaydedilip paylaşılmak üzere hazırlandı.

Yerel halkın kısa süreli ilgi gösterdiği olayda su samurunun bölgeden ayrılmasıyla kordondaki akış normale döndü. O anların cep telefonu kamerasına yansıması, sahil hattında nadiren görülen bu tür canlıların varlığına dair somut bir kayda dönüştü.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE SU KENARINDA SU SAMURU GÖRÜLDÜ. O ANLAR BİR VATANDAŞIN TELEFON KAMERASINA YANSIDI.