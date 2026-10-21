Manisa'da sanat güneşi Zeki Müren'in şarkıları yankılandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen konser, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren anısına gerçekleştirildi. Uğur Mumcu Sahnesinde sahnelenen gece, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti ve salonu dolduran dinleyiciler usta sanatçının besteleriyle bir araya geldi.

koronun seçkisi ve performans:

Şef Aylin Eralp Demirbek yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, Zeki Müren'in hafızalara kazınmış eserlerinden oluşturduğu repertuarı sundu. Koro icrası boyunca dinleyiciler eserlerle hep bir ağızdan eşlik ederken, sahnedeki yorumlarda sanatçının özgün üslubuna saygı duruşu niteliğinde duygu yüklü anlar yaşandı.

anma gecesinin görsel anlatımı:

Konser programında ayrıca Zeki Müren'in yaşamından kesitler ve sanat yolculuğunu yansıtan görüntüler paylaşıldı. Usta sanatçının film sahneleri ile kendi sesinden oluşan arşiv kayıtları sahneye yansıtılarak izleyicilere hem görsel hem işitsel bir anma sunuldu. Sahne üzerindeki gösteriler, Müren'in sahne üslubunu ve yorum anlayışını hatırlatacak şekilde kurgulandı.

katılımcılar ve kapanış:

Anma gecesine Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile usta sanatçının dostu, ses sanatçısı Göksenin Çakmak da katıldı. Gecenin sonunda Ural Sevener, koro şefi Aylin Eralp Demirbek'e çiçek takdim ederek emeğe teşekkür etti. Program, salonu dolduran izleyicilerin alkışları ve ortak anılar eşliğinde sona erdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI TARAFINDAN, TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NİN UNUTULMAZ İSMİ ZEKİ MÜREN ANISINA KONSER DÜZENLENDİ. PROGRAMDA, USTA SANATÇININ HAFIZALARA KAZINAN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ. ŞEF AYLİN ERALP DEMİRBEK YÖNETİMİNDEKİ KORO, SANATSEVERLERE MÜZİK DOLU BİR AKŞAM YAŞATTI.