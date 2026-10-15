Dolar 49,4167 +0,08%
Euro 55,5063 +0,48%
Bist 12.050,38 -0,56%
Altın Gram 6.638,10 +1,71%
EUR/USD 1,1212 +0,49%
Brent Petrol 105,56 -0,47%
--°

Genç iç hastalıkları uzmanı Hisarcık'ta başhekimlik görevine başladı

Kütahya doğumlu İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Melike Köle, Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine atandı ve görevine resmen başladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Genç iç hastalıkları uzmanı Hisarcık'ta başhekimlik görevine başladı

Atama haberi:

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Melike Köle, yeni görevini devraldı. Atama, hastane yönetiminde yapılan görev değişikliğinin ardından yürürlüğe girdi.

Görev değişikliği ve devir teslim:

Önceki başhekim vekili Uzm. Dr. Mehmet Can Er, görevine Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki görevine dönmesi nedeniyle son verdi. Bu süreçte hastanedeki idari sorumluluklar devredildi ve Köle, resmî olarak başhekimlik görevini üstlendi.

Eğitim ve mesleki geçmiş:

Kütahya doğumlu olan Uzm. Dr. Melike Köle, 2015 yılında Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Tıp eğitimini 2021 yılında tamamlayan Köle, 2026 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini bitirerek İç Hastalıkları Uzmanı unvanını aldı.

Ağustos ayında Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başlayan Köle, kısa sürede hastane yönetiminde sorumluluk alarak başhekimlik görevine getirildi. Yeni göreviyle birlikte hastanenin hasta bakım standartları ve servis koordinasyonunda aktif rol üstleneceği bildirildi.

HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ’NİN YENİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. MELİKE KÖLE GÖREVE BAŞLADI

HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ’NİN YENİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. MELİKE KÖLE GÖREVE BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta kadınlar toprağı bereketlendiriyor: başkandan kadın çiftçilere kutlam...
images

Gönen'de Sarıköy Ovası'nda hasat bekleyen çeltikler su baskını riskiyle karşılaş...
images

Erken tanı için 40'tan sonra mamografi alışkanlığı şart
images

Kuyumcu camiasına genelleme uyarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adanaspor’un yeni yol haritası: borçla mücadele ve transfer önceliği

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı

Düzce'de hayatını kaybeden Üsküdar başkanvekilinin naaşı İstanbul'a gönderildi

Uyuşturucu ticaretine darbe: Yenişehir'de 1.256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor