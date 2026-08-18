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genç müzisyenler gala konserinde uluslararası repertuarı sahneledi

BAU Konservatuvarı'nın düzenlediği İstanbul Uluslararası Yaz Müzik Akademisi, Beşiktaş'taki gala konserinde flüt orkestrası ve Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yaptı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:37

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

genç müzisyenler gala konserinde uluslararası repertuarı sahneledi

BAU konseriyle akademi eğitimi sahneye taşındı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı tarafından ikinci kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Yaz Müzik Akademisi, final niteliğindeki Gala Konseri ile Beşiktaş Güney Kampüsünde izleyicilerle buluştu. 12-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen akademi boyunca dünyaca tanınmış sanatçılar ve eğitmenler, genç müzisyenlerle bir araya geldi.

Gala konserinde akademi hocaları ile eğitime katılan sanatçılardan oluşan Flüt Orkestrası ve solistler sahne aldı. Konser repertuarında yer alan bazı düzenlemeler ve eserler, Türkiye'de ilk kez dinleyiciyle buluştu.

program ve prömiyerler:

Konserde Koeluch ve Offenbach’ın overtür düzenlemelerinin aralarında bulunduğu parçalar ile birkaç prömiyer eseri Türkiye’de ilk kez seslendirildi. Özellikle Koeluch için yapılan aranjman, eserin orijinalde dört el ve senfonik orkestra için yazılmış olmasına rağmen flüt orkestrasına uyarlanması bakımından dikkat çekti. İzleyiciler, hem solo performansları hem de topluluk çalışmasının farklı örneklerini izleme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan eğitimciler arasında Prof. Sibel Pensel (Fransa Nice Konservatuvarı), Prof. Dr. Hyun Sook Tekin (BAU Konservatuvarı), Öğr. Gör. Leo Pensel (İsviçre Cenevre Konservatuvarı), Jocelyn Aubrun (Fransa Lyon Devlet Orkestrası) ve Gareth Mclearnon (İrlanda Heritage Orkestrası) ile eğitimci ve sanatçı Zeynep Bölük yer aldı.

uluslararası eğitim ve iş birliği:

Akademi, farklı ülkelerden gelen hocalar ve genç müzisyenleri bir araya getirerek uluslararası bir eğitim ortamı sundu. BAU Konservatuvar Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmet Aydın etkinliğin hedeflerini vurgulayarak BAU Konservatuvarı'nın uluslararasılaşmayı eğitim ve sanat vizyonunun temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirtti ve konserle projenin nihayetlendirildiğini ifade etti.

Fransa Nice Konservatuvarı’ndan Prof. Sibel Pensel akademinin organizasyon sürecine dair gözlemlerini paylaştı ve özellikle farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile hocaların katkısının organizasyona canlılık kattığını söyledi. Pensel, Koeluch konçertosunun flüt orkestrası için yapılan aranjmanına değinerek bu tür düzenlemelerin programı zenginleştirdiğini anlattı.

Prof. Dr. Hyun Sook Tekin etkinliğin sürekliliğine dikkat çekerek akademinin piyano ve flüt dallarında gelişen bir yapıya dönüştüğünü, Pera ve Beşiktaş kampüslerinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde öğrencilerin gündüz eğitimleriyle akşam konserlerini bir arada deneyimlediklerini aktardı. Ayrıca etkinliğe Uzak Doğu ve Avrupa’dan katılım olduğuna vurgu yapıldı.

Beşiktaş’taki gala gecesi, katılımcıların eğitim sürecini sahne deneyimiyle tamamlamasına imkan sağladı. Organizasyon, hem genç müzisyenlere hem de ülke müzik ortamına yeni sergileme imkânları sunan bir platform olarak öne çıktı. Etkinlik, BAU Konservatuvarı’nın uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve İstanbul merkezli bir sanat eğitim ağı oluşturma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU) KONSERVATUVARI’NCA İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN “İSTANBUL...

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU) KONSERVATUVARI’NCA İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN “İSTANBUL ULUSLARARASI YAZ MÜZİK AKADEMİSİ”NİN FİNAL NİTELİĞİNDEKİ “GALA KONSERİ” SANATSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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