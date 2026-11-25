Genç öğretmenlerden İncirliova'da vefa konseri

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bulunan Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelerek anlamlı bir vefa konserine imza attı. Sahne alan genç öğretmenler, mesleğe adım attıktan sonra onları yetiştiren hocalarını anmak ve emeklerine teşekkür etmek amacıyla 'Hatıran Yeter' adlı programı düzenledi.

konserin amacı:

Okulda görev yapan genç öğretmenler, bir zamanlar kendilerinin de öğrencisi olduğu öğretmenlere olan saygı ve minnetlerini müzikle dile getirdi. Etkinlikte, öğretmenlik mesleğinin nesiller arasında kurduğu güçlü gönül bağını göstermek ve öğretmenlerin bıraktığı izlerin silinmediğini vurgulamak istediler.

duygular ve vefa ifadeleri:

Katılımcılar, öğretmen olduktan sonra kendilerini yetiştiren hocalarını daha iyi anladıklarını belirterek, sevgi, saygı ve minnet duygularını şarkılarla aktardı. Sahne alan öğretmenler, anılara saygı göstermek ve emekleri yaşatmak için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, hem öğrencilik yıllarını anımsatan duygusal anlara hem de öğretmenlik mesleğinin toplumsal ve duygusal boyutunu ortaya koyan paylaşımlara sahne oldu. Konser, eski hocaların hatıralarının yaşatılmasına yönelik samimi bir teşekkür niteliği taşıdı.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BULUNAN CEMAL GÜRBÜZ ATİK ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA, VEFA KONSERİ DÜZENLEDİ. ÖĞRETMEN OLDUKTAN SONRA KENDİLERİNİ YETİŞTİREN ÖĞRETMENLERİ DAHA İYİ ANLADIKLARINI BELİRTEN GENÇ ÖĞRETMENLER 'HATIRAN YETER' KONSERİ İLE ESKİ ÖĞRETMENLERİNİ YADETTİLER.