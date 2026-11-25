Atama kararı ve kapsamı:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Valiliği'nde kapsamlı bir görev değişikliği yapıldı. Karara göre, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, yerine Malatya Valisi Seddar Yavuz atandı.

Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi. Atama, ilgili mülki idare amirliklerinde yapılan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirildi ve Akbıyık'ın yeni göreviyle ilgili süreç bu şekilde resmiyet kazandı.

Vali değişiminin yerel etkileri:

Dr. İdris Akbıyık, yaklaşık 3 yıl boyunca Muğla Valiliği görevini yürüttü. Yerel yönetimdeki bu değişiklik, idari koordinasyon ve valilik hizmetlerinin yeni yönetim tarafından devralınmasını gerektirecek.

Atama kararıyla birlikte görevin devri ve il içindeki idari düzenlemeler ilgili birimlerce takip edilecek. Yeni valinin il yönetimine ve yürütülen çalışmalara nasıl yön vereceği önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK