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Genç sporcular Develi ERVA'da kuşak atladı

Kayseri'de Develi Jandarma ve Sindelhöyük ERVA spor okulları öğrencilerinin katıldığı 2026 üçüncü dönem kuşak sınavında yaklaşık 100 sporcu ter döktü.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç sporcular Develi ERVA'da kuşak atladı

Sınav detayları:

Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği öncülüğünde 2026 yılı üçüncü dönem kuşak sınavı, Develi Jandarma ERVA Ferdi Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Develi Jandarma ERVA Spor Okulu ile Sindelhöyük ERVA Spor Okulu öğrencilerinin katıldığı organizasyonda yaklaşık 100 kişi ter döktü. Sporcular, eğitim sürecinde edindikleri teknik ve formasyonları sergileyerek bir üst kuşağa yükselme mücadelesi verdi.

Katılımcılar ve gözlemler:

Sınava Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir ile Kayseri Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek de katıldı. Organizasyon boyunca sporcuların performansları, hakem gözlemleri ve antrenör yönlendirmeleriyle değerlendirildi; sınav, Taekwondo eğitiminde disiplin, azim ve düzenli çalışmanın önemini vurguladı.

Sporun gençlere katkısı:

ERVA Spor Okulları'nın Kayseri'de gençleri spora yönlendirme hedefi doğrultusunda düzenlenen bu tür sınavlar, hem bireysel gelişime hem de branşa olan ilgiyi artırmaya hizmet ediyor. Develi Jandarma ERVA ve Sindelhöyük ERVA Spor Okulları öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, yerel eğitim süreçlerinin ve altyapının etkisini ortaya koydu.

Kurumsal destek ile yerel katılımın birleştiği etkinlikler, sporun toplumda yaygınlaşmasına katkı sağlarken genç sporcuların motivasyonunu da güçlendiriyor.

KAYSERİ TAEKWONDO İL TEMSİLCİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DEVELİ JANDARMA ERVA SPOR OKULU VE SİNDELHÖYÜK ERVA...

KAYSERİ TAEKWONDO İL TEMSİLCİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DEVELİ JANDARMA ERVA SPOR OKULU VE SİNDELHÖYÜK ERVA SPOR OKULU ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA 2026 YILI ÜÇÜNCÜ DÖNEM KUŞAK SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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